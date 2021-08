Minister truer med at udelukke Venstre fra klimaaftale for landbruget

En klimaaftale, som skal nedbringe landbrugets udledning af drivhusgasser og kvælstof, kan ende med at hvile på smal opbakning i Folketinget. Regeringen, der har satset på et »nationalt kompromis« hen over midten, er nu klar til at lande en aftale uden Venstre og blå blok. Det siger fødevareminister Rasmus Prehn (S), der sidder for bordenden i forhandlingerne, der genoptages i næste uge:

»Vi har haft næsten 60 møder. Vi har besvaret 671 spørgsmål. Venstre har stillet 340 spørgsmål. Vi har boret alle muligheder ud. Vi kan se, at der er en meget påtrængende klimakrise. Hvis Venstre alligevel begynder at være skeptiske, trække tiden og smyge sig udenom, så må jeg lave en aftale med dem, der vil lave en aftale«, siger ministeren til Politiken.