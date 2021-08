Landbrugets minister: Vi har holdt 60 møder og besvaret 671 spørgsmål. Vi har boret alle muligheder ud

Fødevareminister Rasmus Prehn, den aftaletekst om en klimaaftale for landbruget, som du præsenterer hovedtrækkene af her i avisen i dag, adskiller sig kun marginalt fra jeres udspil fra foråret. Hvorfor tror du, at du nu kan skabe et nationalt kompromis?

»Fordi klimakrisen er meget mere vedkommende. Vi har haft en sommer, hvor vi har set, at bare 600 km fra Danmark forsvinder landsbyer ned i et hul på grund af oversvømmelse. Der er sydeuropæiske lande og Canada med ekstremt høje varmegrader og skovbrande. Jeg har noteret mig, at Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har været ude og sige, at Venstre vil ind i klimakampen. Det regner jeg med, at de leverer på, når de kommer ind i forhandlingslokalet«.