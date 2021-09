Politisk flertal laver aftale om ejerskab af energiø i Nordsøen

Et bredt politisk flertal er blevet enige om flere af de overordnede rammer for udbud og ejerskab af Energiøen i Nordsøen, oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse. Partierne har aftalt, at der skal laves ét samlet udbud af både anlægsarbejde og partnerskab.

»Energiøen i Nordsøen er ét af vor tids største grønne projekter, som også bliver mødt med kæmpestor interesse og engagement i Folketinget og erhvervslivet. Det understreger aftalen her også, hvor vi nu tager endnu et vigtigt skridt, der skal bidrage til at sikre et stærkt, grønt samarbejde mellem det offentlige og det private erhvervsliv«, udtaler klimaminister Dan Jørgensen i pressemeddelelsen.

Det er meningen, at energiøen skal forsyne Danmark og Europa med grøn strøm. Den danske stat kommer til at eje mindst 50,1 procent af øen, og ejerskabet skal bygges op som et aktieselskab. Det er regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet, der står bag aftalen. Øen ventes at komme til at koste 210 milliarder kroner. Det svarer til fem Storebæltsbroer.

Dansk Energi: Brug for at speede processen op

Dansk Energi skriver i en pressemeddelelse, at de hilser aftalen velkommen, men siger samtidig, at der nu skal træffes beslutninger hurtigt, så øen ikke bliver forsinket.

»Ét samlet udbud kan speede processen op, og det er der stærkt brug for. Nu kan interesserede bydere få inddraget entreprenører tidligt i projektet og levere et stærkt og innovativt bud fra start«, siger Kristine Grunnet, der er branchechef i Dansk Energi og tilføjer:

»Det er helt afgørende, at de næste beslutninger træffes hurtigt, da vi har brug for meget mere grøn strøm til at gennemføre klimamålet i 2030 og til at banke CO2’en i bund i alle sektorer. Derfor skal tidsplanen optimeres, og vi skal have fjernet de barrierer og usikkerheder, der kan forsinke processen«.

Dansk Energi er en erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark.

ritzau