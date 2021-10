Indien afviser at sætte langsigtet mål for udledninger

Indien afviser at sætte et mål for, hvornår landet kan opnå balance mellem den mængde drivhusgasser, som landet udleder, og den mængde, som bliver fjernet fra atmosfæren.

Globale mål om at opnå netto-nuludledning er vigtigt for, at verden kan reducere sit samlede udslip og dermed undgå en stigning i globale temperaturer. Indien, der har verdens tredjestørste udslip af CO 2 efter Kina og USA, er under pres for at blive CO 2 -neutralt i 2050 forud for næste uges klimatopmøde, COP26, i Glasgow i Skotland.

Men miljøminister R.P. Gupta siger, at målet om netto-nuludledning ikke er løsningen på klimakrisen.

»Det er, hvor meget CO 2 du slipper ud i atmosfæren, før du når netto-nuludledning, der er vigtigst«, siger Gupta.

»Indien vil være en stemme for udviklingslandene. Inden vil arbejde for en klimaretfærdig løsning«, siger klimaminister Bhupender Yadav.

Indien mener i stedet, at kontrol med CO 2 -udslip bør være topprioriteten frem for at sætte mål om at opnå nuludledning. Landet, der har 1,3 milliarder indbyggere og er en af verdens hurtigst voksende økonomier, har længe insisteret på, at lande, der har nydt godt af den tidlige industrialisering, herunder Europa og USA, skal betale hovedparten af regningen for klimakrisen.

FN’s klimamøde, COP26, begynder på søndag og slutter 12. november. Næsten 200 lande vil være repræsenteret på mødet. Den indiske premierminister, Narendra Modi, forventes at deltage. Mødet anses som det største internationale klimamøde, siden den banebrydende Parisaftale fra 2015. Her forpligtede stort set alle FN’s medlemslande sig til at bekæmpe global opvarmning ved at mindske udledninger af drivhusgasser.

ritzau