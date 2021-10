Minister vil øge grønne investeringer i ulande

Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) ønsker at øge de private investeringer i udviklingslandene. Det skal blandt andet være investeringer i grøn omstilling og økonomisk vækst – særligt i verdens fattigste lande – oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Helt konkret vil Danmark bruge statsgarantier på op til to milliarder kroner, der skal være et supplement til udviklingsbistanden. I en pilotperiode frem til 2025 forventes statsgarantierne potentielt at kunne mobilisere mere privat finansiering til udviklingsformål på op til tre til fire milliarder kroner. En stor del af dette ventes at være investeringer i klima, lyder det i pressemeddelelsen.

Et eksempel på mulige modtagere af garantier er lokale banker, der gør det muligt at udlåne penge til bæredygtige energiløsninger for små- og mellemstore lokale virksomheder. Det kan for eksempel være inden for energieffektivitet, fremgår det i pressemeddelelsen. Det kan også være til fonde, der låner penge ud til virksomheder, der leverer energi fra solcelleanlæg til landsbyer og husholdninger.

»Hvis vi skal nå verdensmålene og målene i Paris-aftalen, er der behov for et grønt tigerspring i form af markant øgede investeringer i klimaet. Det gælder særligt i udviklingslandene, hvor det er en notorisk stor udfordring at tiltrække private investeringer på grund af den højere investeringsrisiko«, siger udviklingsministeren.

Parisaftalen, som blev indgået ved FN’s klimakonference COP21, er skruet sammen, så verdens lande hvert femte år skal skærpe CO2-målene. Formålet er at undgå tipping points – vendepunkter, hvor klimaet løber løbsk med katastrofale følger. På det kommende COP26 ventes det, at der bliver gjort status over Paris-aftalen fra 2015. FN-klimakonferencen afholdes i den skotske by Glasgow fra 31. oktober til 12. november. Her vil Flemming Møller Mortensen også deltage.

Garantiordningen skal placeres i den danske investeringsfond IFU – Investeringsfonden for Udviklingslande. Den skal udmøntes i samarbejde med Sverige, lyder det i pressemeddelelsen.

