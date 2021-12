EU-udspil vil sikre hurtig reparation af metanudslip

Automatisk oplæsning

I sine bestræbelser på at mindske klimaforandringerne vil EU-Kommissionen indføre nye regler for at komme metanudslip til livs.

I et nyt forslag zoomer kommissionen ind på energisektoren.

Kommissionen vil kræve, at olie-, gas- og kulsektoren måler, rapporterer og bekræfter udslip af den stærke drivhusgas metan.

Det indebærer, at der skal være strammere regler, der sørger for, at selskaberne opdager metanudslip. Og når de opdager dem, skal de sørge for at reparere udslippene, så de stopper.

Ifølge forslaget skal virksomhederne hver tredje måned tjekke for metanudslip. Finder de et udslip, skal det repareres inden for fem dage.

Infrarøde kameraer og droner er blandt de teknologier, der kan bruges til at finde udledningerne af metan.

EU har brug for en strammere kurs over for metan, mener EU’s klimakommissær, Frans Timmermans.

»For at adressere metanudledninger foreslår vi solide rammer for bedre at opspore og reducere denne kraftige drivhusgas«.

»Det hjælper os med at leve op til den globale metanpagt og tackle klimakrisen«, siger han.

Metanpagten, han henviser til, handler om, at en lang række lande og EU har forpligtet sig til at mindske udledningen af metan med 30 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 2020.

Metan er den næststørste årsag til klimaforandringer efter CO2.

De nye regler vil også betyde, at selskaber i EU vil få forbud mod at brænde metan af. Og de må ikke lade uønsket metan slippe ud i atmosfæren, medmindre det foregår under reparation af et udslip.

Reglerne gælder ikke for infrastruktur, der importerer gas ind i EU fra udlandet. Kritikere af forslaget mener, at det er nødvendigt, fordi EU importerer store dele af den gas, der bliver brugt.

Ifølge FN’s Miljøprogram kan der hentes store klimagevinster på kort sigt ved at bringe udslip af metan ned.

Metan er en stærk drivhusgas. Den er cirka 80 gange mere potent end CO2 over 20 år.

Metanet strømmer ud i atmosfæren fra udvinding af olie og gas og fra lossepladser og risdyrkning.

EU-Parlamentet og medlemslandene skal nikke ja til forslaget, før det kan blive til lov.

ritzau