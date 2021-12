Milliardstøtte skal trylle vindenergi om til fremtidens grønne brændstof

Hvis vi fremover skal udnytte vind- og solenergien optimalt, bliver vi afhængige af anlæg, der kan omsætte overskydende strøm til andre energiformer.

Derfor foreslår regeringen nu, at der sættes yderligere skub i udviklingen af såkaldt Power-to-X-energi (PtX).

PtX gør det muligt ved hjælp af elektrolyse at producere eksempelvis brint, der kan bruges som brændstof i skibe, fly og lastbiler.

Helt konkret skal der ifølge udspillet lægges 500 millioner kroner oven i den eksisterende pulje på 750 millioner, der skal bruges til udbud af kommende PtX-anlæg.

»Vi investerer nu massivt i teknologi, der kan omdanne vores vindmøllestrøm til brændstof, der kan hældes på tanken på et skib eller få et fly på vingerne. Det er et afgørende skridt for Danmarks grønne omstilling. Men målet er også at hjælpe resten af Europa med at sige farvel til den fossile energi«, siger klimaminister Dan Jørgensen (S) i en pressemeddelelse.

For at understøtte PtX-anlæggene foreslås det også at gøre det muligt at føre elledninger direkte fra vind- og solparker til de steder, hvor omdannelsen af strømmen skal foregå.

Regeringens udspil indeholder desuden en plan om at sænke prisen for at bruge elnettet – de såkaldte tariffer – for PtX-anlæg, hvis de placeres der, hvor det er hensigtsmæssigt.

Forventningen er, at der vil blive produceret så meget grønt brændstof i Danmark i fremtiden, at vi kan eksportere det overskydende til de andre nordeuropæiske lande.

ritzau