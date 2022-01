Fossil gas får ligesom atomkraft EU’s grønne stempel. Med et nyt udspil sørger kommissionen for, at nye kraftværker, som producerer strøm af naturgas og ved at spalte uran, kan regnes som bæredygtige investeringer.

Atomkraftværker kan ifølge udkastet regnes som grøn overgangsteknologi, hvis de bliver godkendt inden 2045, hvis der bliver taget hånd om det radioaktive affald og sat penge af til at rive værkerne ned igen.