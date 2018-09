Sexlegetøj i kufferten: Da japanerne strømmede til Kina, medbragte de dildoer i blandt andet elfenben, keramik og træ

I mange århundreder var Japan stort set lukket for omverdenen, men med den reformperiode, der blev indledt i 1868, og som går under betegnelsen Meiji-restaurationen, begyndte der at ske ting og sager. Flere udlændinge kunne besøge Japan, der kom gang i industrien, stormagtsdrømme begyndte at vokse, samtidig med at kejseren fik styrket sin magtposition.

Men med reformerne begyndte japanere også at rejse ud, og det betød, at japanske kvinder fra 1870’erne og frem til 1940’erne fandt arbejde i Kina, hvor de ernærede sig som prostituerede.

Det var ikke kun kimonoer og hårnåle, kvinderne havde med i bagagen. Alverdens former for sexlegetøj tog de også med sig, heriblandt en del dildoer, der var fremstillet i elfenben, glas, keramik, træ (forhåbentlig uden splinter) eller – hvis det var særlig avanceret – vulkaniseret plastik.

Ifølge den hongkongbaserede avis South China Morning Post var sexlegetøj på det asiatiske marked langt op i det 20. århundrede produceret i Japan, der modsat sine nabolande traditionelt har anset det at dyrke sex for lige så ’normalt’ som at spise, sove eller på toilettet.

I Kina og Hongkong har man altid haft et lidt ambivalent forhold til sex, skriver South China Morning Post. Men det forhindrer ikke, at man kan se masser af reklamer for dildoer i gadebilledet i de kinesiske storbyer. Eller finde en japansk elfenbensdildo i et historisk arkiv, hvis man leder ihærdigt nok.