Trafikken stiger stødt på et af verdens største pornosites, Pornhub, der nu sætter tal på forbruget af porno i 2018.

Måske er sex som så meget andet ved at flytte helt over i den virtuelle virkelighed. I hvert fald kan et af verdens mest besøgte pornosites, Pornhub, melde om pæne stigninger i besøgstallet. Pornhub har samlet en masse tal, der statistisk viser, hvem der ser, hvad vi ser og hvornår vi ser det.