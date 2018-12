Fotograf: Homosex var over det hele i 1970'ernes New York

Fotografen Sunil Gupta tog billeder af homoseksuelle fyre, der i 1970’ernes New York cruisede efter sex. Og han forsøgte aldrig at observere miljøet neutralt.

Billedet af den unge homoseksuelle fyr, der spankulerer rundt i området omkring Christopher Street i New York en efterårsdag i 1976, er taget af fotografen Sunil Gupta.

I et interview med The Guardian beskriver Gupta det »som en fantastisk tid at være en homoseksuel mand i byen: Der var nemlig sex over det hele«.

For i 1970’erne var området næsten kun befolket af bøsser, og det var ifølge Gupta første gang i historien, at homoseksuelle bare kunne gå frit på gaden og cruise efter sex uden at skulle skamme sig.

Selv befandt han sig »i en semi-monogam situation«, så han havde ikke mulighed for at slå sig løs, hvorfor han begyndte at sværge til kameraet. I stedet for at have sex med fyrene på gaden, tog han nu billeder af dem, der konstant var på dupperne efter nyt kød.

»Jeg kunne nærmest mærke deres spænding ved at fotografere dem. Det var næsten lige så godt som sex«, siger Gupta, som aldrig forsøgte at observere miljøet neutralt. Han ville gerne have, at fyrene skulle vide, at han var bøsse og »draget af dem på en eller anden måde«.

I disse år var sex ikke bare sex.

Det var en kraft, der samlede minoriteter for så at blive en næsten politisk bevægelse. Og hele ideen med den homoseksuelle frigørelse i 1970’erne var at lovliggøre den promiskuitet, minoriteten historisk var forbundet med. Det var også en udtrakt langefinger til heteronormativitet, familieliv, forplantning og røvsyge realkreditlån.

Det handlede om at være »slem« og så være stolt af det.