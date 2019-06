110 penisser i samme scene var for meget. Nu er de barberet ned til 30

Den nye serie ’Euphoria’ skal få Netflix’ ungdomstilbud til at ligne børnefjernsyn. Stoffer, kvælningssex og voksne mænd, der har sex med mindreårige transkønnede. Og mere end 100 penisser i samme scene. Nej, vent. 100 var alligevel for voldsomt.

Serier. Skaberen af den nye HBO-serie ’Euphoria’, Sam Levinson, fortæller til The Hollywood Reporter, at tv-stationen var nervøs for særligt en enkelt scene i det kommende coming of age-syretrip.

I andet afsnit foregår noget af handlingen i drengenes omklædningsrum på et gymnasium, i hvad der er tænkt som en hyldest til den famøse badescene fra Stephen King-klassikeren ’Carrie’, men med omvendt kønsfortegn.

Men de over 100 nøgne drengepenisser var alligevel for meget for HBO, der ellers sjældent er bange for at vise hud. Når afsnittet får premiere, er antallet derfor klippet ned til omkring 30.

Serien, der er baseret på Levinsons egne erfaringer, sælges generelt på at skulle få Netflix’ ’13 Reasons Why’ til at ligne børnefjernsyn. Der vil være stoffer, kvælningssex og fuldvoksne mænd, der har sex med mindreårige.

Ifølge The Hollywood Reporter har de eksperimenterende sexscener sågar fået den tidligere ’X Factor’-deltager og skuespiller Brian ’Astro’ Bradley til at trække sig fra serien.

Han havde ikke lyst til at spille eksplicit homoseksuel.