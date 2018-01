Arkitekturhistorikerne hadede det for dets skamløshed: Berømt bygning i New York er under betydelig fare for at blive molesteret Den amerikanske stjernearkitekt Philip Johnson vender sig nok i graven af grin over arkitekturkritikerne, der nu kommer hans tidligere hadede AT&T-bygning til undsætning.

En af New Yorks mere berømte og absolut skøre bygninger er under betydelig fare for at blive molesteret af sin nye saudiarabiske ejer, Olayan, og dennes britiske udviklere, Chelsfield. Der er tale om det 197 meter høje hus på Madison Avenue, som den berømte og berygtede arkitekt Philip Johnson tegnede for datidens største firma AT&T i 1978.

Huset blev indviet i 1984 og var med det samme et postmoderne ikon med sin komiske gavl med hul i midten, der fik det til at minde om et meget stort skab af den engelske møbelskaber fra 1700-tallet, Thomas Chippendale.

Pompøs, bralrende og klar til at tage imod yuppierne

I dag er den ikke længere hovedsæde for et stort firma, men huser flere kontorlejemål og flere etager detailhandel i bunden. De nye ejere ønsker sig derfor en glasfacadefor at øge opmærksomheden på detailhandlen i bunden og dagslysforholdene i forretningerneog har fået det norske arkitekturfirma Snøhetta til at komme med et forslag.

Postmodernistisk bygningsikon

Som arkitekturkritikeren Rowan Moore skriver i The Guardian, var Philip Johnson en mand, der kom til at få enorm indflydelse på den amerikanske arkitektur gennem sin arvede formue, sine gode forbindelser og sin notoriske evne til at være med alle steder, hvor tidsånden rørte sig. Han var en opportunist, en overgang nazist og som oftest en dårlig arkitekt, der er blevet kaldt både den første starchitect og den største sell-out. Han var med til at sætte retningen for den internationale stil i minimalistisk stål og glas, da han sammen med Mies van der Rohe skabte Seagram-bygningen i New York i 1958.

Mies blev kendt for udtrykket ’Less is More’, Philip Johnsons dictum blev ’I’m a whore’. Det mente alle rettroende funktionalister i hvert fald, da han med AT&T gav postmodernismen, der hidtil mest havde fungeret som et muntert popinspireret ironisk greb om interiør og enfamiliehuse, sit første store bygningsikon.

Klædt i lyserød sten og fuld af referencer til renæssancen var bygningen alt andet end let og moderne. Den var tung og den store indgangshal klædt i guld. Pompøs, bralrende og klar til at tage imod yuppierne – og dermed Donald Trumps tidsalder. Og netop den høje buegang over indgangen vil blive udvisket af det nye forslag til en glasering og opløsning af husets faste karakter.

Arkitekturhistorikerne er stort set enige om at se ned på Philip Johnson, både som person og professionel, men de kan ikke komme uden om, at han var den måske vigtigste person for amerikansk arkitektur i midten af det tyvende århundrede, og at AT&T står tilbage som et hovedværk for sin tid. De hadede det for dets skamløshed, da det kom frem. Nu forsvarer de dets dyd.