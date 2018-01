Kommentar: Det er godt, at arkitekternes egne huse bevares. Men Realdania burde ikke leje alle husene ud Modellen med at sætte bevaringsværdige huse i stand for at leje ud er ikke uproblematisk. Realdania burde have råd til at lade nogle huse stå som samlede monumenter over en arkitekt eller en tid, skriver Lars Hedebo Olsen i denne kommentar.

Vi er heldige, at vi har Realdania, der som omtalt i denne artikel, har investeret næsten 1 milliard kroner i opkøb af cremen af cremen inden for dansk arkitektur.

Det har sikret, at en herregård som Nørre Vosborg ved Ringkøbing i dag tiltrækker sig international opmærksomhed. At Odense Adelige Jomfrukloster nu kan fortælle en helt unik historie om den danske adel. Og at flere tusinde mennesker hvert år kan se, hvordan arkitekter i midten af det 20. århundrede syntes, man skulle bo.

I dag er Gunnløgssons villa fredet som en tom skal og lejet ud til private. Det samme er tilfældet med andre af de villaer, som Realdania har overtaget

Takket være Realdania er historiske bygningsværker blevet renoveret med nænsom hånd og siden lejet ud til nye formål – hoteldrift, kursusdrift, forskning og, for de arkitektegnedes huses vedkommende, boliger.

Det er godt, men for arkitekternes egne huse er det ikke uproblematisk. Realdania har nemlig et princip om, at man kun tager sig af arkitekturen og undlader at forholde sig til interiøret.

Møbler som 'vægge'

Da Realdania i 2012 satte arkitekten Halldor Gunnløgssons villa i Rungsted i stand, valgte man derfor at skille sig af med alle de løse møbler, som Gunnløgsson havde indrettet villaen med. De blev solgt, for Realdania ønskede at leje villaen ud, og det mente man ikke kunne lade sig gøre med Poul Kjærholms eksklusive møbler. Problemet var bare, at da huset består af et stort rum, udgjorde de møbler ’væggene’ i boligen: Møblerne definerede, hvor der var kontor, dagligstue og spisestue.

Men Realdania ønsker at leje alle villaer ud, for man skaber ikke mindestuer, som daværende topchef Flemming Borreskov skrev i 2013.

I dag er Gunnløgssons villa fredet som en tom skal og lejet ud til private. Det samme er tilfældet med andre af de villaer, som Realdania har overtaget. De står helt perfekte, men fortæller meget lidt om, hvordan arkitekterne levede i deres egne mesterværker.

Gunnløgsson-villaen er nok det mest ekstreme tilfælde, men viser, at modellen med at sætte i stand og leje ud ikke fungerer i alle tilfælde. Nogle huse skal have lov til at stå som samlede monumenter over en arkitekt eller en tid. Det vil selvfølgelig koste nogle penge, men hvis nogen skulle have råd til det, må det være Realdania.