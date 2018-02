Kommentar: Carlsberg Byen er kommet på speed - og tegner til at blive et eksklusivt sovekvarter Det buldrer derudad på Carlsberg-grunden. Hastigheden er sikkert god for business, men det tegner som i alle københavnske udviklingsområder skidt for den sociale mangfoldighed. Kvaliteten af byggeriet svinger mellem det gedigne og det elendige.

I 2007 præsenterede Carlsberg tegnestuen Entasis som vinder af den store internationale konkurrence om en masterplan for den nye bydel på bryggeriets gamle industrigrund i Valby. Der var lovende takter i byplanen, der udmærkede sig ved at være baseret på de eksisterende fredede og bevaringsværdige bygninger og et gadeforløb, der fulgte industrikompleksets underjordiske gange.

Der var ikke tale om, at man bare ryddede hele grunden og begyndte forfra, man lod historien levere strukturen. Det gav ikke blot autenticitet og tyngde, men også en kroget bystruktur, der kunne have virket umotiveret eller krukket, hvis den bare var fundet på. Tætheden var høj og materialesammensætningen hentet fra de fredede bygninger med vægt på tegl. Det hele var kronet af meget høje og slanke tårne.

Daværende direktør for Carlsberg Ejendomme Lars Holten lovede dengang, at man ikke ville ryste på hånden. Udviklingen af Carlsberg-grunden, der blev kaldt Vores By, skulle holde højeste kvalitet og leve op til bygningsarven, man lå ikke under for ugunstige konjunkturer. Bydelen havde et 30-50-årigt perspektiv.

Forsigtigt begyndte man med at lokke den kreative klasse ind og bestøve området med kulturel kapital ved hjælp af kunstgallerier, dansehaller og midlertidige byrum mellem de forladte bryggerihaller. Succesen og lovprisningen var stor, og i 2009 vandt masterplanen prisen for verdens bedste byplan ved World Architecture Festival.

Men der kom ikke gang i investeringerne, den private byudvikling havde trods sine store kvaliteter med stationsnærhed og Søndermarkens park lige i baghaven svært ved i krisens år at konkurrere mod Københavns offentligt ejede og langt større byudviklingsområder som Ørestad, Sydhavnen og Nordhavn.

Carlsberg Byen kom ikke med på Metro Cityringen, hvis nærmeste station landede 500 meter mod øst på Enghave Plads, og By og Havn kunne lokke investorer til byens øvrige udviklingsområder med både havneudsigt og metro. Nu rystede ejerne på hånden.

Ud røg kunsten og de midlertidige byrum, og ind kom pensionskasserne, der holder byggefest, mens de skovler penge ind på ordinære private ejerboliger

Lars Holten fik lavet en ny selskabskonstruktion, og i 2014 overtog Jens Nyhus direktørstolen. Med en baggrund som murer, ingeniør og otte år i front for MT Højgaard-koncernen havde han særdeles godt forbindelser i byggebranchen. Nu skulle Carlsberg Byen stå færdig på bare ti år.

Og jeg skal love for, at der kom gang i kranerne. Ud røg kunsten og de midlertidige byrum, og ind kom pensionskasserne, der holder byggefest, mens de skovler penge ind på ordinære private ejerboliger, som ejendomsmæglerne dikterer skal laves til velhavende børnefamilier. Den type er der salg i, men de gode intentioner om social bredde synes aldrig at nå længere end til skåltalerne, når de store pengekasser ruller byggekranerne ud.

Københavns Kommune fik gennemtrumfet 20 procent almene boliger, hvoraf størsteparten er blevet til 400 studieboliger ved den store professionshøjskole UCC. Den ligger oven på Carlsberg Byens nye S-togs-station og er kronet af det første nye højhus, det 100 meter høje Bohrs Tårn med ekstremt dyre lejligheder på de øverste etager.

Arkitektonisk er projektet tabt mellem hænderne på seks forskellige virksomheder og projekteret af en syvende og en ottende i en totalentreprise, som NCC stod i spidsen for.