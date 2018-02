Anmeldelse: Glashus bærer arven fra Carlsberg videre Dipylon Huset på Carlsberg er et kontorhus med respekt for historien.

Kan man lave baggrundsbyggeri, som udmærker sig ved sine arkitektoniske kvaliteter?

Arkitektur









Dipylon Huset. Carlsbergvej 120. Kontor og restaurant. Bygherre: Carlsberg Byen. Totalentreprise: MT Højgaard. Arkitekt: Arkitema. Areal: 4.500 m2

Ja, det er Dipylon Huset – opkaldt efter den fredede dobbeltport, det støder op til, og som er tegnet af Vilhelm Dahlerup – et godt eksempel på. Den mørke murstensbygning med lukkede facader og en høj granitsokkel rummede tidligere en maltsilo i kaffebrune sten opført i 1939, og ejerne af Carlsberg Byen ønskede sig på stedet et kontorhus til udlejning med restaurant i bunden.

Sammenlignet med den fantasifulde port havde den gamle silobygning et stille sprog. Typisk for sin tid var facaden markeret med vandrette gesimsbånd, men ellers helt underspillet i forhold til Dahlerups højt dekorerede port. Det var materialeudtrykket, der var afgørende, og det er tegnestuen Arkitemas fortjeneste, at huset har beholdt de gamle ydervægge til tre sider og kun skiftet den nordvendte facade ud med glas. Det er så herfra, næsten alt dagslyset bliver hentet, og det gode ved en nordvendt glasfacade er, at man ikke behøver solafskærmning.

Dipylon Huset rummede tidligere en maltsilo. De gamle ydervægge er beholdt, på nær den nordvendte facade, som er skiftet ud med glas. Foto: Jens Lindhe

Dipylon Huset rummede tidligere en maltsilo. De gamle ydervægge er beholdt, på nær den nordvendte facade, som er skiftet ud med glas. Foto: Jens Lindhe

Subtile ændringer i murværket mod syd og øst tillader dagslys at slippe gennem den tætte mur. Man har skåret partier ud af teglmuren og sømløst erstattet dem med perforerede filigranmurværk med vinduer bag, som man f.eks. også kan se på DSB og Vejdirektoratets runde trafiktårne.

Yderligere får kontorerne dagslys fra et atrium modsat glasvæggen.

Al indmaden i siloen er skåret bort med diamantbor, men sporene er bevaret i alle ydervægge, hvor aftegninger af de overskårne betonvægge fortæller om den tidligere silos opbygning. Fire etagedæk skubbet ind mellem murene giver rum til dybe, højloftede kontorer.

De overskårne betonvægge fortæller om den tidligere silos opbygning. Foto: Jens Lindhe

De overskårne betonvægge fortæller om den tidligere silos opbygning. Foto: Jens Lindhe

Alle flader og søjler er holdt helt rå og enkle i grå beton eller puds. Udelukkende med sorte møbler er det et konsekvent sort-gråt miljø, som kun medarbejdernes tøj og verden uden for vinduet sætter kulør på.

Det er et kontorhus indrettet i et industrirum, og det er i mødet mellem de to verdener, at arkitekturens værdi opstår. Med de høje lofter og de rå vægge med spor fra fortidens funktioner forvalter Arkitema arven fra Carlsberg på en gedigen måde.