Dansk Folkeparti: Rådgivere i fredningssager skal være museumsfolk frem for arkitekter Dobbeltroller i sagen om nybyggeriet på Nyborg Slot kræver et opgør med »sammenspisthed« blandt statens rådgivere, mener DF.

Kulturministeriet skal bruge flere museumsfolk og færre arkitekter som rådgivere, når der skal tages stilling i fredningssager.

Kravet kommer fra Dansk Folkepartis kulturordfører, Alex Ahrendtsen, efter at Det Særlige Bygningssyns formand, arkitekt Lars Juel Thiis, og det menige medlem, arkitekturprofessor Mogens Morgen er blevet kritiseret for at have dobbeltroller i sagen om den planlagte »revitalisering« af Nyborg Slot.

Fakta Nyborg Slot Opgaven med at restaurere, tilbygge og nyfortolke Nyborg Slot består af en restaurering af den oprindelige Kongefløj, en tilføjelse af en helt ny udstillingsfløj, en ringmur, en ny broforbindelse til slottet og ikke mindst en forhøjning af vagttårnet. Realdania og A.P. Møller Fonden har hver spyttet 108 mio. kr. i projektet, mens Kulturministeriet ved Slots- og Kulturstyrelsen lægger 45 mio. og Nyborg Kommune 40 mio. Kilde: slotsprojektet.nyborg.dk

Bygningssynet er ministeriets rådgiver i fredningssager, men de to arkitekter må forlade møderne under behandlingen af projektet på fortidsmindet som inhabile. Lars Juel Thiis ejer firmaet Cubo Arkitekter, som har vundet arkitektkonkurrencen bag byggeriet, mens Mogens Morgen er ansat som konsulent på projektet.

»Det er virkelig påfaldende, hvor sammenspist det hele er her. Jeg har sagt det flere gange, og nu må ministeren vågne op og rydde op«, siger Alex Ahrendtsen.

Sagen om Nyborg Slot begyndte, da Slots- og Kulturstyrelsen inden en nødvendig restaurering af slottet i 2016 åbnede for nybyggeri på de fredede, historiske voldanlæg. Den er senest blevet kritisk beskrevet i Radio24syvs kulturmagasin ’AK 24syv’.

Cubos vinderprojekt omfatter en restaurering af den oprindelige Kongefløj, men også en helt ny udstillingsfløj, en ringmur, en bro til slottet og en forhøjning af vagttårnet til 22 meter.

Museumsfolk har ikke de samme økonomiske interesser på kryds og tværs Alex Ahrendtsen, kulturordfører, DF

Selve omfanget har mødt kritik fra Nyborg Slots Venner og Foreningen Til Gamle Bygningers Bevaring. Her kaldte formand Claus M. Smidt i ’AK 24syv’ vinderforslaget for »en ødelæggelse af et monument, som i sig selv er så fint et historisk mindesmærke, at jeg ikke kan se nogen grund til, at der skal bygges så meget nyt og så voldsomt«.

Samme sted udtalte Det Særlige Bygningssyns tidligere formand, professor Christoffer Harlang fra Arkitektskolen i København, at det så »ærgerligt ud«, at den nuværende formand og et andet medlem har måttet erklære sig inhabile.

»Det vil sige, at Det Særlige Bygningssyn er voldsomt svækket på sin arkitektfaglige kapacitet, når man skal drøfte de her spørgsmål, som oven i købet er en bygningssag, som Slots- og Kulturstyrelsen selv står for«, sagde han:

»Det er jo noget, man har kendt til længe, og jeg synes måske godt, man kunne have forberedt det på en måde, så man kunne have undgået den kritik, som nu rejser sig, og som jeg sådan set godt kan forstå«.

Lars Juel Thiis afviser i dag, at synets faglige behandling af sagen bliver svækket.

»Selvfølgelig er vi inhabile og skal gå uden for døren, men jeg er fuldstændig overbevist om, at de faglige kompetencer stadig er til stede i rummet, og at de kan træffe de rette afgørelser. Det er klart, at min position som leder af det team, som har vundet Nyborg Slot, selvfølgelig giver en lidt mærkelig stilling, men det var en hemmelig konkurrence, hvor alt gik efter bogen«, siger han.

»I bagklogskabens ulideligt klare lys kan det dog godt være, at denne slags sammenstød er uheldige, og at jeg måske skulle have trukket mig helt. Men samtidig er det også trættende, at fagkundskab, viden og erfaring gang på gang skal tækkes populistiske strømninger«.