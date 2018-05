Nye ældreboliger på indre Frederiksberg er yderst lækre, men man skal lægge op til 30.000 kroner om måneden for at bo i dem På indre Frederiksberg har Arkitema indrettet fine små etværelsesboliger til studerende og gedigne luksuslejligheder med højt til loftet til de lidt ældre.

Et pensionsselskab har opkøbt en række ejendomme på det indre Frederiksberg og med hjælp af tegnestuen Arkitema omdannet dem til studie- og seniorboliger i den absolut bedre ende af spektret.











Studie- og seniorboliger. Svend Trøsts Vej 19-21. Frederiksberg C. Bygherre: MP Pension. Arkitekt og landskab: Arkitema. Ingeniør: Alectia. Entreprenør: Einar Kornerup. Størrelse: 6.300 m2

Jeg forestillede mig, at det betød noget med, at de delte opgange og de unge lånte de ældres kørestol, når de holdt tour de chambre og var blevet for fulde til at gå, men det er ikke helt sådan, det foregår.

Det med senior bliver for det første tolket meget bredt – der er tale om nogle yderst lækre lejelejligheder indrettet i et tidligere trykkeri med 3,5 meter til loftet og en pris langt over, hvad folkepensionens månedlige ydelser rækker til.

Og generationerne er adskilt i hver deres bygninger, så studieboligerne med 76 etværelseslejligheder ligger i et kompleks af bygninger ud til Danasvej, og de otte seniorboliger er indrettet i en bred bygning ud til Forchhammersvej.

Husene har tidligere rummet forskelligt kontorerhverv, som SU-styrelsen, og er oprindelig opført som industri for blandt andet et trykkeri. Det er knopskudte bygninger med et mylder af stiltræk og etageforskydninger, og det giver nogle ualmindelige rumligheder, som nu er samlet af en udglattende grøn filtsning af alle ydermure.

Boligerne er allerede taget i brug, men der er først ved at blive gjort klar til, at liberalt erhverv kan rykke ind i stueetagen ud mod Danasvej under studieboligerne, og i stuen ved Forchhammersvej under seniorboligerne er der ved at blive indrettet en café med udeservering.

Cafeens terrasse støder op til anlæggets hævede grønne have, der ikke blot er kantet af en hækbeplantning men også af en række bænke ud mod gaderummet.

Det er et generøst træk, men ikke som oprindelig tegnet en lang bænk, som man også ville kunne smække benene op og sove på, nej det er flere små vinklede tomandssæder. Ingen overnattende her, selv om det er lige over for Sankt Markus Kirke.

Det gamle og det nye

Indgangen til studieboligerne sker ad en smal passage mellem to huse, hvor en trappe fører op til en ny glasmellembygning med en solid egetræsdør. Indenfor er et tidligere snævert gårdrum mellem to bygninger blevet glasoverdækket og omdannet til atrium og fællesrum.

Vinduerne ind til atriet er fjernet, og bag vinduesnichernes søjler er indrettet svalegange med fælleskøkkener for enden på hver etage, så alle boliger vender væk fra fællesarealet og ud mod de ydre facader.

Overalt finder man rå og ubehandlede murværk og søjler, i lejlighederne og i fællesrummet, og alle steder afveksler disse stemningsfulde tidsmarkører med nye hvide skillevægge. Der er lagt planker med egetræ på de fleste gulve, og i atriummet er det varieret med mørkt røget endetræ.