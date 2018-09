Danmarks store byer øger livskvalitet og boligpriser med et plask: Aarhus har fået verdens største havnebad - og Aalborg har bygget sit badeanlæg om De funktionelt generøse anlæg er effektive måder at forstærke bylivet på.

Enhver storby med respekt for sig selv, sine borgere og sin coolness-faktor skal have et havnebad. Et plaskende dyk ned under vandoverfladen er ikke blot en herlighedsværdi for den enkelte badende, men lige så meget et signal til byens omverden om, at her har man forvundet en af industritidens ulemper, forureningen af det lokale vandmiljø.