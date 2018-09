Ny sti med masser af grønt og knaldorange skal rykke Arken tættere på Ishøj Kunstmuseet 'Arken' vil anlægge en ny sti og kunstpark fra togstationen til museet.

»Ved du, hvordan man kommer ned til Arken?«.

Det spørgsmål har mere end en ishøjborger fået, når besøgende i byen er stået af toget for at besøge kunstmuseet et stykke fra S-togsstationen. Fra næste år kan de lokale pege på en række bøjede knaldorange lygtepæle og sige: Bare gå efter dem.

Ishøj Kommune, Realdania og Arken vil nemlig anlægge en ny sti og kunstpark, der løber fra stationen og ned til museet, der har 300.000 gæster om året.

Kunststien Arkenwalk er udviklet af billedkunstner Jeppe Hein, arkitekt Kristine Jensens Tegnestue og Creator Projects, som var et af fire hold, der sendte projektforslag ind.

En del af betonfladerne omkring stationen skal brydes op og laves til parkområder, der giver beboerne flere opholdsrum og de besøgende en grøn oplevelse:

»Jeg håber og tror, at det her kan trække naturen og kulturen tættere på Ishøj og binde byen og museet tættere sammen«, sagde arkitekt Kristine Jensen, efter at vinderprojektet var blevet præsenteret.

Jeppe Hein har stået for de bøjede lygtepæle, der skal hjælpe gæsterne på vej mod Arken og gøre noget ved de mennesker, der lever i området: »De må gerne skabe et smil og åbne folks hjerter«, siger kunstneren, der håber, at Ishøjs børn og unge skal deltage i workshops og hjælpe med at forme lygtepælene.