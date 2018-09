»Vi er virkelig et betonland, men vil ikke stå ved det«: Derfor er Vikingeskibshallen og alle de andre danske betonbyggerier så forhadte

Den brutalistiske arkitektur har aldrig vundet folkets kærlighed i samme grad som elitens respekt.

Råheden og den usentimentale brug af materialerne, de ofte store dimensioner og så det, der nok er stilartens største hæmsko: masser af beton.

»De simple materialer har i nogles øjne altid haft tendens til at udstråle noget billigt eller noget industrielt. I dag sammenkæder mange betonbyggeri med armod og noget problematisk. Problemet er bare ikke betonen, men at der blev bygget for meget dårligt med det, og for meget på de samme steder. Det bliver forbundet med masseproduktion, men der er ikke noget galt med materialet. Tværtimod«, siger arkitekt Mogens Husted Kristensen, der er partner i tegnestuen Friis & Moltke.

Fakta Brutalisme Brutalistisk arkitektur opstod i 1950’erne og er kendetegnet ved sin meget rå og rene form, hvor al pynt og ornamentik er fjernet. I stedet er bygningens konstruktion i så høj grad som muligt blotlagt. Internationalt var brutalisterne inspireret af modernister som Mies van der Rohe og Le Corbusier. Især sidstnævntes Unité d'habitation i Marseille har været inspiration for meget brutalistisk byggeri. Tanken med brutalismen er at skabe bedre rum for menneskelig omgang og at skabe transparente og forståelige bygninger, hvor intet er skjult. Berømte eksempler på brutalistisk arkitektur i Danmark er Hotel Scanticon Skåde, Holbæk Seminarium, Panum Instituttet og Vikingeskibshallen i Roskilde, der for nylig blev affredet. Vis mere

Nu afdøde Knud Friis og Elmar Moltke, der grundlagde tegnestuen, var tilsammen den nok vigtigste faktor i dansk brutalisme. En stilretning inden for arkitekturen, der er blevet aktualiseret ved affredningen af Vikingeskibshallen i Roskilde, der nu kan rives ned. Men hvad var brutalisme egentlig? Hvad er der at begræde, hvis vi mister det brutalistiske byggeri?

Foto: Jens Dresling Panum Instituttet i København er en af de mest genkendelige brutalistiske bygninger i Danmark. Skabt af Eva og Nils Koppel.

»Brutalismen hænger blandt andet i Danmark sammen med 60’erne og ungdomsoprøret. Det iøjnefaldende var materialebrugen. Den pladsstøbte beton, brugen af simple brædder, grove overflader. Tanken var at bruge byrummets udtryk og flytte det indenfor. Ud med de lange korridorer med kontorer til siderne og ind med fællesrum, hvor man kunne mødes. Det var fællesskabsorienteret byggeri, byggeri med mennesket i centrum«, siger Mogens Husted Kristensen.

Man bliver nødt til at forstå brutalismen i dens kontekst og ud fra, hvad den reagerede imod Morten Rask Gregersen, arkitekt og partner i Nord Architects

Meget af det brutalistiske byggeri var offentligt. Gymnasier, rådhuse, konferencecentre. Store ting i store dimensioner.

Foto: Jens Dresling Bellahøj koblingsstation på Hulgårdsvej i København er et af de tidligste brutalistiske byggerier i Danmark. Tegnet af Hans Christian Hansen og C.F. Lund.

»Det var en tendens i tiden med béton brut, rå beton, og deraf kommer ordet brutalisme, som lyder både tungt og afvisende i sproget. Faktisk står det bare for, at beton fremstår som beton, mursten som mursten, og metal som metal. Materialerne har deres egne udtryk og kvaliteter, som bliver brugt uden at pakke dem ind i noget«, siger han.

At de meget store byggerier godt kan bliver lidt bredskuldrede at se på, kan Mogens Husted Kristensen godt genkende. Nogle af byggerierne har også det problem, at de har for små vinduer, så rummene i dag kan virke meget mørke. Men overordnet set mener han, at brutalismen fortjener mere ære, end den får. Også uden for arkitektkredse.

»Hos Friis & Moltke er det stadig en del af vores faglige dna. Vi står på skuldrene af Knud Friis og Elmar Moltke både på indholdssiden og udtrykssiden. Vi bruger stadig de materialer, vi har tilgængelige her, lokalt, som de også gjorde. Sand, cement og sortmalede brædder. Den simpelhed og tanke på dimensionerne er værd at tage med videre«, siger han.

Foto: Jan Rasmussen (arkiv) Islev Kirke i Rødovre, der er skabt skabt af arkitektparret Inger og Johannes Exner, viser, at det ikke alene er betonbyggeri, der betegnes brutalisme.

»Betonen kom uforvarende ind i det her. I sig selv er den ikke grim, tværtimod«.

Ikke bare beton

Præcis hvad der karakteriserer brutalismen, kan være lidt svært at sige, fordi der var flere tendenser, fortæller Vibeke Andersson Møller, der er næstformand i Selskabet for Arkitekturhistorie.

»Brutalismen kommer til Danmark i begyndelsen af 60’erne. Det er et forsøg på at gøre arkitekturen mere tidssvarende og i overensstemmelse med industrialiseringen og det masseproducerende samfund«.

»Der er både en etik i det, der handler om, at materialer, konstruktion og teknik, som eksempelvis rør, skal være synligt. Man skal simpelthen kunne se, hvordan bygningen er sat sammen. Og så er der det mere æstetiske, hvor det især er brugen af rå, umalet beton med tydelige forskalningsspor, der er kendetegnende«, siger hun.

Foto: Jens Dresling Det kan være svært at sige, hvad der præcis er brutalisme. Bornebusch, Brüel og Selchaus Herlev Hospital har brutalistiske træk som denne blotlagte konstruktion.

Hvor teknikken i byggeri tidligere havde været pakket ind og var skjult, var tanken i brutalismen, at selve konstruktionen skulle være en del af udtrykket i sig selv.

»Brutalismen dyrker stofligheden i de enkelte overflader og de fysiske nærvær af materialerne. Det handler om at vise teknikken, funktionen og materialerne frem. Om såkaldt ærligt byggeri. Det har ofte givet lidt massive former med grove overflader, uden at det i sig selv har været erklæret mål, at byggeriet skal være tungt«, siger hun.

Hun giver som eksempel Erik Christian Sørensens vikingeskibshal i Roskilde. Byggeriet er lavet »i béton brut, men med en elegance fra modernisme«, som gør, at byggeriet virker let.

»Det er jo genialt, men simpelt tænkt, at når du står og ser på skibene, så er det med vandet som baggrund. Og udefra har huset de her fine, lidt tynde finner ud med vandet«.

Foto: Friis & Moltke (arkiv) Friis & Moltkes hotel og konferencecenter Hotel Scanticon Skåde anses som et af hovedværkerne i dansk brutalisme.

»Fordi brutalismen er svær at indkredse præcis, så siger folk altid, at det er beton, og at det er tungt. Men det er kun en del af det. Se eksempelvis på Islev Kirke af Inger og Johannes Exner. Det er tegl med en grov fuge, men for mig at se også brutalisme. Bare i et meget anderledes udtryk end betonen«, siger hun.

Af andre vigtige værker nævner hun Panum Instituttet i København, Odder Rådhus og Holbæk Seminarium.

»Byggeriet i Holbæk er virkelig et hovedværk. Det er oplevelsen af gode proportioner. Seminariet ligger midt i naturen og er bygget til at blive overgroet af vedbend. Det ligger nærmest som en del af terrænet. Indenfor kan man se klare spor efter forskallingen i betonen. Der er god rummelighed, uden det bliver monumentalt. Jeg tror, at folk, der bruger det dagligt, holder meget af det«.

Foto: Jens Dresling Schou-Epas tidligere varehus ved Nørrebro Station i København.

»Jeg ved ikke, om den slags byggeri kræver, at man bruger det, for at forstå det. Betonbyggeri er meget stigmatiseret på grund af de store elementbyggerier, der har fået et dårligt ry. Men et betonhus er ikke bare et betonhus. Der findes gode og dårlige huse i beton. De brutalistiske huse er typisk rigtig gode huse«, siger hun.

Tiden vil have romantik

En af grundene til, at brutalismen af mange ikkefagfolk betragtes som grimt eller voldsomt, skal findes i tidsånden, mener arkitekt og partner i Nord Architects Morten Rask Gregersen.

»Der rumsterer en romantik i tiden. I dag er noget af det mest hypede inden for arkitekturen upcycling eller recycling, hvor man genbruger gamle materialer i nye bygninger. Der får et råt udtryk, lidt på samme måde som brutalismen, men har en helt anden historiefortælling. Det handler om at leve bæredygtigt og at tage noget med fra tidligere tider. I modsætning til det er det brutalistiske byggeri historieløst og uromantisk«, siger han.

Foto: Friis & Moltke (arkiv) Friis & Moltke stod også bag byggeriet af Viborg Gymnasium.

Nogen vil måske læse den sidste sætning i citatet som en kritik, men det er ment omvendt. Morten Rask Gregersen mener, at brutalismen er et både vigtigt og interessant blik på arkitekters forsøg på at takle den tid, de levede i.

»Den arkitektioniske retning, brutalismen hører til, udspringer i efterkrigsårene. Nazisterne byggede historicistisk, nyklassicistisk og ornamenteret. Derfor er det et naturligt svar på den byggestil at skabe en mere simpel og ærlig arkitektur, hvor alt overflødigt blev skrællet væk. Man bliver nødt til at forstå brutalismen i dens kontekst og ud fra, hvad den reagerede imod. Når man byggede noget efter at have set hele Europa smadret, var beton ikke skræmmende, det var en mulighed. Det sociale og det gennemsigtige, det var det, der var i højsædet. Det at gå en helt ny vej og skabe en ny samfundsorden var i højsædet«.

At det så ikke er alle mennesker, der går rundt med hele den kontekst oppe i hjernens wunderkammer, er brutalismens problem.

»Husenes råhed og den ekstreme konsekvens, de er bygget med, gør nok, at de aldrig blev, og sikkert heller ikke bliver, et folkeligt hit«, siger han.

Foto: Flemming Ibsen (arkiv) Holbæk Seminarium bygget af Bornebusch, Brüel og Selchau med den intention, at slyngplanterne skulle overtage facaden.

»Det var et forsøg på at skrælle helt ind til kernen og skabe noget fuldkommen uden nogen form for historicisme. Et byggeri, der var lavet til, at mennesker interagerer, og ikke til at referere tilbage i tiden. Når man som arkitekt rejser rundt i verden, står brutalismen over det hele som bevis på troen på det grænseløse, kosmopolitisk menneske. Tanken om bevidst ikke at arbejde med historicisme, den tager vi med os i dag. Vi deler tanken om at bygge for det samfund, vi er en del af nu, og skabe løsninger for den tid, vi er en del af«, siger Morten Rask Gregersen.

Ærligheden. Det er det, vi kan lære af brutalismen. At tingene nogle gange er, som de ser ud, siger han.

»Jeg vil tro, at 90-95 procent af nybyggeri i Danmark i dag bliver lavet i beton. Men vi gemmer det væk. Vi er virkelig et betonland, men vi vil ikke stå ved det.

Det er frigørende at se, hvad huset er bygget af i virkeligheden, og ikke det træ eller de sten, de er pakket ind i. Når jeg ser på brutalistisk arkitektur, ser jeg ærlige og rå huse, jeg kan aflæse, hvordan hænger sammen. Rigtig meget af det her arkitektur er i meget stor skala, det er jo noget af det, man kan med beton, og derfor kan det virke afskrækkende.