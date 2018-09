Københavnsk bydel har fået en bygning, der er helt anderledes og ser virkelig mærkværdig ud Tingbjerg får et nyt bibliotek og kulturhus, der nok skal blive et godt kvartershus. Det larmer, for man lægger vægt på, at en social indsats også skal være et synligt arkitektonisk indgreb.

FOR ABONNENTER Det ser vildt, voldsomt og skørt ud, det nye bibliotek og kulturhus i Tingbjerg. Det synes på tegnefilmsagtig vis at være skudt ud af Tingbjerg Skoles hovedindgang og blæst op til fire høje etager.