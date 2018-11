Apple er smidt ud af 'Kongens Have' Apple forsøger at indtage centrale pladser i flere byer verden over. Techgiganten kapitaliserer på de åbne samfunds offentlige rum, men nu siger flere byer - blandt andet Stockholm' fra.

Stockholms bystyre har sagt nej tak til Apple. Techgiganten havde foreslået at lave en butik for enden af byens ældste park, Kungsträdgården. Parken er omgivet af operaen og Sankt Jakobs Kirke, fører op til Kongeslottet og er et af Stockholms mest populære steder at samles og holde arrangementer i.

Det tidligere byråd havde godkendt planerne tilbage i 2016, men nu har et ny forsamling afvist det. Blandt andet med baggrund i en lokal høring, der viste udbredt utilfredshed med forslaget, skriver Dagens Nyheter.

Borgerne vil ikke have det

Som Svenska Dagbladet skrev: »Planerne om et Apple-palads i Kungsträdgården vækker reaktioner. Et multinationalt firma vil bygge elektronikbutik i Stockholms ældste park og tage for sig af stockholmernes parkrum«.

Apple-butikken skulle ligge, hvor der i dag ligger en TGI Fridays-restaurant i en pavillon-lignende bygning. Foster + Partners design til Apple-butikken har også pavillon-karakter og skulle rumme en cafe ud mod parken, hvor Apple ville afholde offentligt tilgængelige arrangementer, koncerter og lignende.



Og det er netop det, der er forskellen. TGI Fridays-restauranten er i forvejen ingen skønhed for parken, men dog relateret til den aktivitet, man forventer i en offentlig park.

Ikke blot æder Apples produkter forbrugernes tid og kapitaliserer på deres opmærksomhed i den virtuelle verden; de flytter nu med deres serie af flagskibsbutikker også ud i nogle af de mest betydende fysiske rum i byer verden over og vil med offentlige arrangementer overtage de aktiviteter i rummet, som andre aktører står for. Apple som leverandør af øl, fis og hornmusik.

Men kritikken af forslaget i Stockholm er især gået på det fysiske forhold, at butikken er bredere end den nuværende restaurant og visuelt afskærer den nordlige indgang til parken fra Hamngatan.

Udskyld vi tager det hele

Designet til Stockholm minder ellers om de lette glaspavilloner i Apple Park Visitor Center i Cupertino og Michigan Avenue Apple Store i Chicago. Foster + Partner har her designet Apple-butikkerne så de bliver så lidt fysiske som muligt. Flade afrundede tage hviler over en tynd glasmembran med runde hjørner.

Store tagudhæng betyder, at de kan anvende glas uden solafskærmning, så bygningen næsten bliver gennemsigtig og opløser sin materialitet. Det er, som om Apple med deres minimaldesign ikke blot prøver at skabe begærsobjekter, men også at undskylde for, hvor meget de trænger sig på og fylder i den enkeltes og samfundets liv.

Det er ifølge den uafhængige hjemmeside MacRumors uklart, om Apple alligevel vil gå videre med planerne i Stockholm, sådan som de har gjort det i Melbourne, Australien, hvor myndighederne efter massive protester også foreløbig har stoppet opførelsen af en planlagt Apple-butik på byens centrale kulturelle og politiske plads, Federation Square.