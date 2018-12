Lige så vigtig som Taj Mahal og Den Kinesiske Mur: Danske Jørn Utzons Sydney-opera bliver mere og mere værd Jørn Utzons operahus, der er blevet et vartegn for ikke bare Sydney men hele Australien, er næsten 30 milliarder kroner værd for landet. Det viser en ny rapport fra Deloitte.

Arkitektur. Jørn Utzons berømte operahus ved havnefronten i Sydney i Australien har efterhånden lige så stor ikonisk status for byen og landet, som Eiffeltårnet har for Paris og Frankrig. Og i Australien vokser husets værdi.

Bygningen kostede næsten en halv milliard kroner at bygge og blev indviet i 1973. I dag har den en værdi for Australien på næsten 30 milliarder kroner, estimerer Deloitte i en ny rapport, der ikke alene tager højde for indtægter fra huset, men også dets kulturelle og ikoniske værdi for landet, skriver en række australske medier.

Deloitte lavede samme analyse i 2013 i forbindelse med operahusets 40-års fødselsdag. Dengang estimerede de værdien til 22 milliarder kroner.

»Vi kan garantere australierne, at brandværdien er utrolig høj og er på højde med Taj Mahal og Den Kinesiske Mur som en af verdens mest kendte bygninger«, siger en af forfatterne til rapporten, John O’Mahony, til The Sydney Morning Herald.

Han fremhæver samtidig, at huset med sin næsten 9.000 ansatte ville være et af landets største firmaer, hvis det var et børsnoteret selskab.

Operahuset er ved at blive renoveret for over en milliard kroner. Et renovering, der efter planen er færdig i 2022, så operahuset er klar til sin 50-års fødselsdag i 2023.

Operahuset har 10,9 millioner gæster om året, hvilket er en stigning på 33 procent siden 2013. Heraf er 2,9 millioner turister, skriver The Sydney Morning Herald.