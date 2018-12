Arkitekturredaktøren: Skal Københavns Havn være for penge eller for mennesker?

En by skal hænge sammen og have noget at tilbyde både unge og gamle, rige og fattige, og Lynetteholmen er en mulighed for at rette op på den aktuelle skævvridning af boligudbuddet i København, skriver Karsten R.S. Ifversen i denne kommentar.

E fter tre årtier med tiltagende byggeri af nye bydele i Københavns Havn er det på tide at gøre status. Det går forrygende. Det er nemt at sælge lejligheder, for det er attraktivt at bo i hovedstaden ved vandet, der ikke længere er forurenet og afspærret af forsvar og tung industri. I århundreder har man udvidet byen ved at fylde op i havnen. Vandkanten er konstant ændret, og ved at kigge på resultatet af de seneste års ombygninger af havnen kan vi måske drage en lære om de kommende.