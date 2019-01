»Aarhus Kommune vil gerne tale pænt om os, når der er kulturhovedstad... Nu vælter man hele lortet«

Kort om

Institut for X og Sydhavnen

De to bydele i det centrale Aarhus er begge præget af selvvokset liv og kreative iværksættere.

I forbindelse med udvikling af en ny bydel, Aarhus K, med arkitektskole, produktionsskole og lejligheder væltes 60 procent af Institut for X’ skurvognsby bag Godsbanen i denne måned. Institut for X begyndte som et enkelt galleri i 2009, men har bredt sig over 22.000 kvadratmeter til et kreativt tilholdssted med skurvogne og interimistiske hytter for unge, kreative iværksættere inden for bl.a. musik og lyd. Skurvognsbyen har hele tiden haft midlertidig status og skal væltes, nu hvor bygherrer og investorer rykker ind.

Instituttet har bl.a. arrangeret store bydelsfester, den første i 2016, hvor der til alles måben stimlede 10.000 mennesker til udefra.

Sydhavnen er oprindelig et industrikvarter, men gennem de seneste 30 år har et kreativt miljø udviklet sig i kvarteret. Ifølge den nye plan for området vil det fortsat rumme industri og derfor ikke boliger, men Aarhus Kommune går efter at indrette en bydel som »nyt omdrejningspunkt for erhvervslivet, kunst og kulturproduktion, bevægelse i det offentlige rum og socialt udsatte« (fra ’Udviklingsplan for Sydhavnskvarteret’, 2017).

