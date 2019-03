Fakta

Gellerupplanen

Gellerupplanen er tegnet af arkitekterne Knud Blach Petersen og Mogens Harbo med inspiration fra modernismen og modernistisk arkitekturs store stemme, Le Corbusier.

Gellerup og nærliggende Toveshøj har udviklet sig til et socialt udsat boligområde, og Aarhus Kommune forsøger nu med en ambitiøs Helhedsplan Gellerup til over 6 milliarder kroner at gøre området til en attraktiv bydel.

KollektivByen er et fællesskab bestående af kreative virksomheder og holder til i Gellerups tidligere kulturcenter, som er uden for Helhedsplanen. Byrådet i Aarhus ventes inden sommer at beslutte, hvad der skal ske med byggeriet, der af arkitekter beskrives som kulturarv.





