Roskilde Festival fletter billeder fra dyrskuepladsen ind mellem portrætter af ikoniske normbrydere og det arabiske forår. Hvorfor?

Hvorfor skal vi gå i skole for at tilegne os en viden, som I ikke selv tager seriøst, spørger skolestrejkende børn og unge de voksne magthavere. Og går så på gaden i tusindtal.

De unges aktivisme er højaktuelt stof. Og guf for et veletableret udstillingssted som DAC.

Arkitekturudstilling









Nutidens forbrug – Fremtidens problem. Dansk Arkitektur Center. Til 2. juni

Som optakt til udstillingen tager en planche og en playliste os med på en tur igennem de sidste 50 års ungdomsaktivisme. Vi starter i sengen hos John og Yoko og ender på gaden med Greta Thurnberg. All you need is love? Nej. En klimalov! Det er ikke det personlige frirum, de unge går på gaden for i dag. Det er en levedygtig planet og et krav om at blive taget seriøst.

Hvis man nu havde holdt fokus her, ville udstillingen have været lettere at finde rundt i. Men man har valgt en potpourri-model, der sine steder lugter lidt for meget af voksen brandingstrategi og de ’rigtige’ overskrifter over de unges opråb og håb.

Roskilde Festival, der er medkurator på udstillingen, fletter behændigt billeder fra dyrskuepladsen ind mellem portrætter af ungdoms-ikoniske normbrydere og det arabiske forår. Hvorfor? Nok har festivalen formået at få folk til at engagere sig i genbrug og oprydning på teltpladsen, selv fra dybden af en 7-dagsbrandert, men festen foran Orange Scene, som vi ser på væggen, handler i høj grad om at skabe et frirum, hvor man giver slip på hverdagen. Dén, som de unge bekymrer sig over.

Hvis man nu går rundt på sin folkeskole, sit gymnasium eller på en videregående uddannelse og mærker en trang til at gøre noget – så vil jeg håbe, at det her er et inspirerende sted at gå hen. Ved indgangen kan man læse webadresserne på de ungdomsorganisationer, der er repræsenteret på udstillingen. Det er måske det vigtigste dokument overhovedet.

Energien ligger hos de unge

En forgrenet struktur i genbrugstræ, rejst af elever fra Roskilde Festival Højskole, forsøger at samle skriftlige budskaber trykt på pap, publikumsengagerende indslag (»mål, hvor grøn du er«) og forskellige filmede indslag under samme tag. Det virker som en stor flimrende opslagstavle i 3D. Her og der er det lykkedes at bygge fine små nicher, hvor man kan sidde på en bænk og se en håndfuld unges selvproducerede film. Særligt 17-årige Lukas’ beretning om at tage til Palæstina og få et nyt perspektiv på sit liv derhjemme, fæstner sig.

Ved et skrivebord kan man folde sine ideer og bekymringer ud og skrive et brev til klimaministeren. De vil blive overrakt, når udstillingen slutter. Det er godt at give dem, der ikke har stemmeret, en stemme! Men det printede brev, der ligger på bordet fra ministeren selv, læses også som et brev fra en voksen, der lytter med et halvt embedsmandsøre.

Jeg sætter mig ind i en papboks opsat af Ungerådet i København. Forskellige stemmer fortæller om deres ønsker for en bæredygtig fremtid i byen. En pige siger: »Jeg ønsker mig et København, hvor man ikke er bange for at vælge uddannelse efter 9. klasse«. Lægger man dét udsagn sammen med Den Grønne Studenterbevægelse, der gør os opmærksom på, at mange unge lider af klimaangst, en frygt, som er svær at dele med andre, så er den ved at fise ind, ikke?

Det er ikke kun en ydre verden, der lider under vores manglende handleevne. Det kan man lære som voksen af at se udstillingen. DAC kalder udstillingen en ’platform’ for aktivisme. Men energien er et andet sted. Hos de unge, der demonstrerer foran Christiansborg.