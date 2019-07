5 hjerter: Sydhavnen har fået et skønt parkstrøg med skriggule kanter

FOR ABONNENTER

Skybruddet i 2011 har haft flere langtidseffekter. En af dem er, at Københavns Kommune tænkte, at de hellere måtte berede byen på klimaforandringerne. Selv om der ikke har været et så alvorligt skybrud siden, er det blevet til flere gode skybrudsprojekter med meget mere at byde på end blot reservoirer til midlertidig opbevaring af store mængder nedbør. Det seneste af slagsen i Scandiagade er bestemt ingen undtagelse.