Time Magazine: Skovtårnet ved Haslev er et af verdens mest besøgsværdige steder

Hvert år udpeger Time Magazine 100 steder på kloden, der er værd at besøge. Og i år er der en dansker på listen, som man siger.

Det amerikanske medie Time Magazine har udpeget det snoede udkigstårn i Camp Adventure ved Haslev til at være et af 100 steder i verden, man bør besøge i 2019.

»Når et så markant medie som Time Magazine retter spotlightet på Camp Adventure og udnævner Camp Adventure til at være blandt de 100 bedste steder at besøge i hele verden, er vores ambition til fulde gået i opfyldelse«, siger den administrerende direktør, Jesper Mathiesen, i en pressemeddelelse.

Foto: Jens Dresling Det 45 meter høje skovtårn, som tegnestuen Effekt har tegnet, gav Politikens arkitekturanmelder et sug i maven.

Foto: Jens Dresling

Skovtårnet er afslutningen på en 900 meter lang vandresti, og det snor sig 45 meter op gennem trækronerne som det højeste punkt på Sjælland.

Klimabevidsthed fik betydning

Det er ikke kun tårnet, der åbnede i marts, men faktisk hele Camp Adventure, som Time Magazine mener er et besøg værd. Blandt andet fordi parken er klimabevidst, som det står i begrundelsen.

For eksempel afholdes et event i september, hvor man vil samle penge ind til at kunne plante 1 million nye træer.

Foto: Jens Dresling Camp Adventure Skovtårnet er en nyfortolkning af skovturen og nænsom iscenesættelse af det kuperede sydsjællandske herregårdslandskab.

Foto: Jens Dresling

Og det ligger i tråd med Time Magazines værdisæt i år. De har nemlig ikke kun udvalgt de 100 steder, på baggrund af at stederne føltes ’ekstraordinære’. Magasinet har også kigget på originalitet, bæredygtighed og indflydelse.

Tidligere har Tivoli, Experimentarium og Noma været på listen. I år er Camp Adventure det eneste danske sted på listen.