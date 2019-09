Kan du genkende Arne Jacobsens berømte tankstation?: Gennem kunstfotografens grafiske blik dukker en smuk flad verden frem

FOR ABONNENTER

To sakse står på spidsen af deres blade, og deres skygger falder skråt ned over fotografiet. I 1930’ernes Danmark var det et skarpskårent avantgardefotografi. Inspireret af blandt andre tyske Albert Renger-Pratsch. Og taget af en ung knægt, der har fået et Leica-kamera i studentergave. Det er det første billede, man ser på udstillingen ’Finding Beauty’, en retrospektiv udstilling over den danske kunst- og arkitekturfotograf Keld Helmer-Petersens billedverden. Og billedet er selv sat i en ramme på et hængsel ud fra væggen, så det kaster skygge ned ad væggen.