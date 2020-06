5 hjerter: Københavns Zoo har fået en brillant ny bygning

Fakta

Claus Pryds

Claus Pryds er ikke et navn, der optræder alle vegne. Efter at have været hos Praksis Arkitekter i Sønderborg kickstartede han i 2009 sin solokarriere med at vinde idékonkurrencen til Naturhistorisk Museum i Botanisk Have.

Han vandtopgaven igen i projektkonkurrencen, hvor han havde allieret sig med Lundgaard & Tranberg, der har erfaringen med og musklerne til at holde den kunstneriske fane højt gennem sådanne store komplicerede opgaver.