Det knitrer, ringer, brager og summer på behageligt overraskende udstilling

Det er en behageligt overraskende udstilling, man for tiden kan opleve i det lille fine arkitekturgalleri Leth og Gori i Absalongade på Vesterbro i København. Her udstilles to vestjyske projekter udført af Johansen Skovsted Arkitekter: et fuglekiggertårn fra 2017 på Tipperne ved Ringkøbing Fjord opført for Naturstyrelsen og ombygninger af tre pumpestationer langs Skjern Å for Ringkøbing-Skjern Kommune fra 2015.

Skjern Å blev i 1960’erne rettet ud, så man kunne få mere landbrugsjord, og dertil brugte man pumpestationer til at dræne området, men nu har de tre stationer ændret funktion til besøgscentre, efter at man har genskabt åens naturlige forløb og områdets rige, diverse natur.

Udkigstårnet på Tipperne er enkelt og klart tænkt i sin opbygning, en trekantet grundform, der synes rejst som et teleskop mod himlen. Den spinkle konstruktion af stålprofiler med en lukket kasse øverst svæver som et digt over heden.