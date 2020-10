Bjarke Ingels om Måne-planer: »Det er det største projekt, vi har været involveret i«

Seneste gang USA’s astronauter i 1972 satte fod på Månen, var Bjarke Ingels ikke født. Nu arbejder den 45-årige danske arkitekt og grundlægger af tegnestuen BIG på et rumprojekt, der, hvis det lykkes, vil kunne få hans skibakke på Amager og prisbelønnede bygninger rundt om i verden til at minde om en udestue.

Gennem det seneste år har Bjarke Ingels og hans kolleger i New York arbejdet tæt sammen med det amerikanske rumprogram NASA og virksomheden ICON, der er specialister inden for udviklingen af højteknologiske 3D-printere. Ambitionen er at skabe den første permanente bygning på Månen inden for de næste 10 år, hvor astronauterne vil kunne hygge sig efter en lang arbejdsdag.

Det ligger nogenlunde fast, at USA i løbet af de næste fire år vil sende mennesker tilbage til Månen med projekt Artemis, der ifølge den græske mytologi var tvillingesøster til Apollo - navnet på de første ekspeditioner til Månen, hvor Neil Armstrong i 1969 udtalte sine udødeliggjorte ord om et lille skridt for en mand og et stort skridt for menneskeheden. Ifølge Bjarke Ingels er tanken omkring 2026 at gå i gang med at bygge en permanent base ved Sydpolen på Månen.