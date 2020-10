Frank Jensen vil gerne tage æren for, at København er blevet en badeby. Det kan han ikke

Forhenværende overborgmester i Københavns Kommune Frank Jensen kan for eftertiden blive kendt som ’Frank 25 procent Jensen’. Ikke for andelen af kvinder, han krænkede på rådhuset, men for den andel af nye byområder, som kommunen kunne kræve at få udlagt til almene boliger.

Den aftale var et vigtigt værktøj for at imødegå effekten af den politik, han overtog og vedligeholdt fra tidligere borgmestre.

Frank Jensen var ikke visionær som overborgmester. Han var først og fremmest forvalter af arven fra Jens Kramer Mikkelsen. Kramer trak byen i en helt ny retning. Som nykåret 39-årig overborgmester gik han rundt med en tegning af en højhusby med metrohøjbane på Amager i inderlommen og viste den til alle, der gad lytte. På et tidspunkt, hvor industrien og erhvervslivet var flygtet fra hovedstaden.