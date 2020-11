Det er en ommer: Skøn gammel fabrik af Arne Jacobsen skal smadres til ukendelighed

Det er herligt, at den gamle Novo-fabrik på hjørnet af Nordre Fasanvej og Hillerødgade i København får et nyt liv. De fleste af bygningerne er tegnet af Arne Jacobsen, og det var hertil, at han skabte en let og stabelbar kantinestol, Myren.

Men fabrikken, hvor det senere Novozymes blev grundlagt, har stået funktionstom i flere år og er forfaldet. Byggeselskabet Mogens de Linde har overtaget, og sammen med Frederiksberg Kommune, Elgaard Architecture og Gjøde & Partnere har de udarbejdet en plan for omdannelsen af fabriksbygningen til moderne kontorfaciliteter.

De vil bevare gammelt interiør, smukke håndtag og fine trapper. Men facaden ud mod Nordre Fasanvej tænker de at lave radikalt om. Arne Jacobsens hvide fabrik består af to forskudte bygningskroppe, den ene ’åben’ med et rundt hjørne og store kvadratiske vinduer, den anden let tilbagetrukne laboratoriebygning fremstår ’lukket’ med små kvadratiske vinduer i højtsiddende bånd. Uden på denne står en berømmet spindeltrappe inddækket af glas.