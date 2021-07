Drømmer du om at bo på landet? Så læs lige denne bog først

Hvis du har tænkt dig at bruge sommerferien på at shine bindingsværket på dit bondehus op, så få lige styr på farverne. På Sjælland, Møn, Lolland og Falster kalker man »over stok og sten«, hvilket vil sige, at hele hytten bliver malet hvid. Også bindingsværket. Vest for Storebælt, på Fyn og i Jylland – undtagen Sydvestjylland – er bindingsværket streget op med sort, brun eller rød farve.

Så bor du på Sydsjælland, skal huset være hvidt, mens det i Østjylland skal have rødt bindingsværk og gule tavler – altså felterne mellem træværket. Hvidkalkede huse ligger som regel på de dårligste jorder, mens de rødkalkede bindingsværkshuse ligger på de bedste jorder i Jylland og på Fyn, og mellemlaget udgøres af gule huse.