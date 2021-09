BIG skal i retten efter toilet-tvist i norsk prestigebyggeri

Selv om den verdenskendte danske tegnestue Bjarke Ingels Group (BIG) og dennes stifter Bjarke Ingels ofte svæver i de højere luftlag, hvad angår arkitektur og prestigeprojekter, er det en meget jordnær sag, der nu har bragt tegnestuen for retten i Norge.

Det er således en toilet-tvist og en påstået budgetoverskridelse på 10,3 millioner norske kroner, der danner rammen for retssagen mellem BIG og Kistefos-Museet anført af den norske milliardær Christen Sveaas, der er næstformand i Kistefos-bestyrelsen.

BIG har nemlig tegnet The Twist, som er en tilbygning til Kistefos-Museet, der ligger i Jevnaker. I 2019 klippede Norges Dronning Sonja snoren til tilbygningen under stor bevågenhed – både på grund af det science-fiction-inspirerede design, men også fordi det var BIG’s første projekt i Norge. Til stede var også Dronning Margrethe, og ifølge Kistefos-Museets hjemmeside har The New York Times, Bloomberg og The Telegraph alle blåstemplet museet som en must see kulturel destination.