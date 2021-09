Nyt hus i Lyngby skal lokke børn og unge til at blive forskere

Formålet med det nye videnskabshus i Lyngby er så godt, som det kan blive. Novo Nordisk Fonden har med en forventet donation på knap to milliarder kroner over de næste ti år skabt en ny almennyttig fond, der skal vække børn og unges interesse for naturvidenskab.

LIFE Fonden hedder den, og den sørger for, at danske skoleelever bliver mødt med eksperimentelle opgaver, vidende lærere og et laboratorieudstyr på niveau med det, forskere på landets universiteter og i videnstunge virksomheder som Novo og Haldor Topsøe benytter. Økonomisk, videnskabeligt og pædagogisk er det tænkt fra øverste hylde. Det er tanken, at der skal være fire af denne type huse i Danmark. Videnskabelige børnelokkedåser.