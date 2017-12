Katrine Marie Guldager: Er du mere dum, end du behøver at være?

Kender dumheden ingen grænser, spørger man, men hvad er egentlig dumhed? For nylig læste jeg, at Kant opregner tre dyder for det moderne menneske: evnen til at tænke selv, evnen til at tænke konsekvent og evnen til at kunne tænke ud fra andres synspunkt.

For øjeblikket kniber det nok mest med evnen til at tænke ud fra andres synspunkt, andres virkelighed. Marie Antoinette sagde vist i virkeligheden aldrig, at de fattige bare kunne spise kage, men når citatet har overlevet så længe, er det vel, fordi det peger på noget meget menneskeligt. Når man har fået sit på det tørre og ikke længere behøver at bekymre sig om sin fortsatte fysiske eksistens, forsvinder evnen (og lysten) til at huske, hvordan det var, dengang man var mere udsat.

»Alle kunne blive oliemilliardærer, hvis de ville«, lød det for nylig i et tv-program om en rig, russisk oliemilliardær, der var taget til London for at købe en plads til sin hustru på de britiske hitlister, hvilket også, foruroligende nok, lykkedes. Jo, han havde været heldig, men han havde også arbejdet hårdt, sagde han – og ja, alle kunne faktisk blive oliemilliardærer, hvis de ville.

Der er en dumhed, som bunder i en manglende evne til at anerkende, at andre ikke har været lige så heldige som vi selv

Desværre tror jeg, at mange, der har succes og vader i penge, tænker sådan: Jeg er jo ikke speciel. Alle kunne gøre som mig.

Og hermed afslører man en flig af en meget stor og meget udbredt dumhed. Man kan ikke se verden ud fra andres virkelighed, og endnu værre: Man forstår ikke, at man ikke kan se verden ud fra andres virkelighed.

Bevares, der er helt sikkert nogen, der har valgt forkert på et tidspunkt, nogen, der kunne have gjort noget andet. Men den slags vil vi altid have i et samfund. Altid. Og måske har vi i Danmark været rige så længe, at vi ikke kan huske, hvordan det er at være på spanden. Og med den erfaring forsvandt måske også barmhjertigheden, medfølelsen med mennesker i nød?

Jeg forstår udmærket, at vi ikke kan invitere alle nødstedte i denne verden herop, det ville på alle måder være en dårlig idé.

Men der er for tiden en måde at tale om flygtninge på, som er næsten lige så uhyggelig som en flygtningekrise. Der er en dumhed, som bunder i en manglende evne til at anerkende, at andre ikke har været lige så heldige som vi selv. Der er en stor (og meget forståelig) ulyst til at leve sig ind i, hvordan det er at være på flugt fra krig. Og miste alt.

Hvordan er det mon at være mor til et barn, hvis skæbne man ikke kender? Hvordan er det mon at være et flygtningebarn, der er adskilt fra sine forældre i flere år? Vi gider ikke leve os ind i det. Kunne folk ikke bare vælge at blive oliemilliardærer i stedet?

Julen handler netop om dette, om at invitere et barn ind i varmen. Vi bruger tusindvis af kroner på vores egne børn, vi sender måske en nødhjælpsorganisation 150 kroner, hvis vores samvittighed byder det. Det burde selvsagt være omvendt. I hvert fald hvis man hører til dem, hvis børn i forvejen har rigeligt. For mig er julestemningen forbundet med dette: at vi passer på de børn, der lider.

Hvert år er det lidt spændende, om julestemningen indfinder sig. I år er det ekstra svært at lade, som om den del af virkeligheden, hvor flygtningebørn er adskilt fra deres forældre, ikke eksisterer. I år føles det ekstra vigtigt, at vi passer på de svage, sender dem en tanke eller en sms med et minimum af nødhjælp. Ellers fremstår vi dummere, end vi er. Og dummere, end vi behøver at være.