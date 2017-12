Julen og nytårets kultur: Boblende nytårsmusik, kuldslået krimi, tiltrækning på tværs af alder og nye hitforventninger

NYTÅRSGALLA

Nytårskoncert. Koncerthuset. 31. dec. kl. 17.

Man skal som bekendt vente til 1. januar om formiddagen for at nyde Wienerfilharmonikernes berømte nytårskoncert fra Wien. Men eftermiddagen inden, på den sidste dag i 2017, præsenterer DR SymfoniOrkestret deres egen nytårsgallakoncert, som gennem de senere år er gået hen og blevet en københavnsk nytårstradition. Ligesom i Wien spilles der valse og polkaer af familien Strauss’ medlemmer suppleret med toner af Rossini, Brahms og Wagner og ledsaget af bobler, kransekage og kanapeer. DR’s nytårsgalla er blevet så populær en tradition, at DR SymfoniOrkestret spiller koncerten tre gange, og billetter kan købes på Koncerthusets hjemmeside. Koncerten kan også opleves 29. dec. kl. 15 og 31. dec. kl. 13.

BEAT

Craig David: The Time Is Now, Sony. 12. jan.

Den britiske smørtenor Craig David har været flittig siden sit gennembrud i 2000 med hits som ’7 Days’ og ’I’m Walking Away’, men med 2016-albummet ’Following My Intuition’ viste han, at han er i topform, og at han tager tilløb til toppen af hitlisterne. Der er stor forventningsglæde til hans album ’The Time Is Now’, hvor han igen har slået pjalterne sammen med tidens stærkeste producere, blandt andre den ombejlede lydmagiker Kaytranada. Det tegner lovende for Craig David i 2018.

FILM

Wind River. Instr. Taylor Sheridan. Biografpremiere 4. jan.

På krimifronten skal der noget særligt til, før biograferne kan hamle op med tv-serierne. Taylor Sheridans karakterfulde ’Wind River’ er noget særligt. Den udspiller sig i knagende kulde i et indianerreservat, hvor en ung kvinde findes død under mystiske omstændigheder. Den garvede ranger Cory (Jeremy Renner) kender reservatet som sin egen bukselomme og hjælper en grøn FBI-kvinde med at opklare en forbrydelse i et miljø, der fortæller sin egen barske historie om en forbrydelse imod menneskeheden.

KUNST

Johannes Larsen 150 år. Johannes Larsen Museet. 27. dec.

På onsdag, 27. december, er det 150 år siden, at fynbomaleren, tegneren, illustratoren m.m. Johannes Larsen blev født i Kerteminde. Lige til sin død i 1961, knap 94 år senere, boede han i byen. Ingen institution er nærmere til at markere en sådan dag end Johannes Larsen Museet på Møllebakken i Kerteminde, og det sker med både fakkeltog, filmforevisning, festfyrværkeri og meget mere. Udstillingen ’En vidunderlig verden’ om Johannes Larsens betydning for andre kunstnere vises til 4. februar.

DESIGN