Amerikansk kunstner sætter »the power of black joy« på dagsordenen Inspireret af plakater fra 1960'erne, viser kunstneren Nina Chanel Abney i sin nyeste udstilling 'Safe House' afroamerikanere i hverdagssitutationer. Udstillingen sætter racekonflikter på dagsordenen med glade og farverige billeder, der skal fungere som kontrast til den negative forestilling af afroamerikanere, hun mener findes i amerikanske medier.

Med animationslignende figurer i et karikeret og poppet univers sætter den amerikanske kunstner Nina Chanel Abney på legende vis (igen) racekonflikter på dagsordenen i kunstverdenen.

Siden 2007 har hun spillet en stor rolle i moderne amerikansk kunst og har taget emner som race, køn og politik op i sine poppede malerier. I et mix af det lette og det seriøse, politiske aspekt har Nina Chanel Abney tidligere sagt, at hendes kunst er »let at synke, men svær at fordøje«. Hendes nyeste udstilling, ’Safe House’, henviser til et tilflugtssted, et sted, man gemmer sig, og hvor man kan føle sig tryg.

Ifølge Jack Shainman Gallery taler malerierne til den fornemmelse af hjælpeløshed, »mange føler« i kølvandet på det nuværende politiske klima i USA

Maleri: Nina Chanel Abney, Jack Shainman Gallery

Nina Chanel Abney har studeret plakater fra 1960’erne, der på forskellig måde viste begrebet sikkerhed. Dem lod hun sig inspirere af, og malerierne har karakter af historiske populistiske plakater. Netop det sikre og trygge er det centrale i udstillingen, der viser afroamerikanere i hverdagssituationer, dog med politiske undertoner. Afroamerikanere i yogastilling med hænderne samlet til et fælles ’namaste’, mens et andet maleri viser en ung mand i et supermarked, hvor han ved kassen kan købe både bananer og skydevåben.

Ifølge Jack Shainman Gallery taler malerierne til den fornemmelse af hjælpeløshed, »mange føler« i kølvandet på det nuværende politiske klima i USA. Men samtidig er der også en glæde at spore, for det er glade og farverige billeder. Nina Chanel Abney viser »the power of black joy« som modsætning til den negative forestilling om afroamerikanere, som hun mener findes i amerikanske medier.