Instruktør Christoffer Berdal: »Jeg lytter med stor fornøjelse til Lotte Heises operaprogram«

Musik

Giacomo Puccini: ’Pigen fra Vesten’

»Primært hører jeg Puccinis opera ’Pigen fra Vesten’, fordi jeg lige har iscenesat den på Det Kongelige Teater. Den har jeg hørt rigtig meget, fordi det har været en del af mine forberedelser at høre andre indspilninger af den. Heldigvis er jeg endnu ikke blevet træt af at lytte til den. Men det skyldes også, at Puccini er så dygtig, som han er, så man bliver ved med at opdage nye ting«.

Christoffer Berdal Født 1967. Uddannet sceneinstruktør fra Statens Teaterskole i 1998. Har bl.a. iscenesat 'Familien Gregersen' (2004-2008) og 'Døden i Venedig' (2016). Aktuel med forestillingen 'I sidste øjeblik' på Folketeatret i København

Teater

Husets Teater: ’Ankomst. Afsked’

»Jeg vil rigtig gerne anbefale en teaterforestilling på Husets Teater (på Halmtorvet i København, red.): ’Ankomst. Afsked’ af Jens Albinus. Og ikke mindst på grund af Benedikte Hansen, som leverer et modigt og stærkt moderne kvindeportræt af en kvinde over 50 år«.

Foto: Henrik Ohsten Rasmussen/Husets Teater

Film

Ruben ¨Östlund: ’The Square’

»Jeg var meget begejstret for ’The Square’. Det er en modig film, og det er enormt flot, at han lykkes med at lave en kunstfilm, samtidig med at han diskuterer kunstverdenen. Det synes jeg er en stor bedrift. Hans andre film er også virkelig gode, men ’The Square’ er den bedste. Den er farlige end ’Force Majeure’, som jeg var helt vild med, men her går han all in og er lykkedes med det. Og så synes jeg, Claes Bang er virkelig fænomenal i den. Jeg forstår godt al rosen og hæderen«.

Bøger

Thomas Boberg & Ib Michael: ’Den rullende kanon’

»’Den rullende kanon’ er en antologi, hvor Thomas Boberg og Ib Michael har samlet alle mulige forskelligartede digte: danske, internationale, gamle og nye, som er tematisk sat op over for hinanden. Det er et fantastisk indblik i moderne digtekunst. Jeg har den liggende på natbordet, så jeg lige kan læse et digt i ny og næ, inden jeg skal sove. Jeg læser ret meget generelt, men nogle gange kan digte være lidt svære at få hul på, og der er antologien her et godt sted at starte, hvis man ikke er vant til at læse digte«.

Koncerter

Illeborg & Nussbaum

»Min seneste koncert var en lille intimkoncert med Illeborg & Nussbaum. En fantastisk kvindelig duo, der skriver viseinspireret musik, men på en super moderne måde. De har lige lavet deres anden LP sammen. Channe Nussbaum har rod i klezmermusik, mens Laura Illeborg har sit ståsted i den nordiske visetradition, og mødet mellem de to retningerne er ret interessant«.

Foto: HBO Nordic

TV-serier

HBO: ’The Deuce’

»Jeg har lige se ’The Deuce’ med Maggie Gyllenhaal og James Franco, som handler om prostitutions- og pornoindustrien på Manhattan i 1970’erne. Jeg har været så heldig at have arbejdet i længere perioder i New York, og når jeg får et savn efter byen, er det skønt at se noget, der foregår der, og få et skud New York. Det er ikke en stor serie, men 1970’ernes Manhattan er vildt, den er ret sjov, og det er et fedt miljø, de peger på. Også med tanke på den seksualiserede, men samtidig også puritanske tid, vi lever i. Det er godt spottet«.

Radio/podcast

P2: ’Bravo - med Lotte Heise’

»Jeg kan faktisk virkelig godt lide Lotte Heises operaprogram om lørdagen. Det hører jeg med stor fornøjelse. Jeg kan også rigtig godt lide at lave mad og gør det tit lørdag, og så er det ret skønt at gå og høre, fordi hun er en sindssygt vidende dame omkring opera«.