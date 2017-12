Alle blev fyret eller aflyste deres medvirken fra stor nytårsopera i New York

Til det allersidste har Metropolitan frygtet en krig mod Nordkorea. Det var ligesom det eneste, der manglede.

Gang på gang (på gang) er nyopsætningen af Puccinis opera 'Tosca' blevet vingeskudt og blevet erklæret stendød. Og hver gang har den rejst hovedet igen og insisteret på at komme til at findes.

'Tosca', der har premiere i John McVicars produktion nytårsaften i New York, er en af Metropolitans velafprøvede succeser og en af de forholdsvis sikre succeser i operahuse verden over. Den overdådige, udstyrsmæssigt spektakulære version af Franco Zeffirelli fra 1985 spille indtil 2009, og masser af de største stemmer i verden i dag har haft deres stjernestunder i den.

Det begyndte så godt. Metropolitandirektionen havde erkendt, at deres nye 'Tosca' skulle være konventionelt flot at se på, fordi 'Tosca'-publikummet er forholdsvis konservativt. Med bladguld og det hele.

Og den skulle have de største, mest funklende stjerner i hovedrollerne. Vor tids største tenor Jonas Kaufmann skulle være den revolutionære kunstmaler, operaens førsteelsker, men i februar, måneden efter at have underskrevet kontrakten, bekendtgjorde Kaufmann, der i forvejen var berygtet for sine hyppige afbud, at han ville tilbringe mere tid med sin familie hjemme i Tyskland, så han var ude.

I stedet bragte Metropolitan italienske Vittorio Grigio, tenoren med filmstjernelooket der et par måneder var medlem af boybandet Il Divo, ind på scenen, selv om han aldrig har sunget partiet før. Normalt synger man ikke så stort et parti for første gang på et så prestigefyldt sted som Metropolitan, man 'øver' sig ude i periferien af verden først.

Så skred sopranen i titelrollen, Kristine Opolais, også. »Af personlige grunde«, men som New York Times anfører, havde hun lige fået dårlige anmeldelser for en Tosca andetsteds ... Med sig tog hun dirigenten Andris Nelsons, der er hendes mand, og som skulle have dirigeret denne 'Tosca'.

Ups.

Til alt held var Metropolitans chefdirigent siden 1971, James Levine, verdensmester i 'Tosca', så han sprang ind, men blev jo altså fornylig suspenderet, mens det undersøges, om han virkelig for årtier siden forgreb sig på unge mænd. Emmanuel Villaume fra Dallas Opera tog over, men nerverne på Metropolitan hænger i tynde tråde i disse uger og måneder.

De fandt også en ny Tosca, nemlig bulgareren Sonya Yoncheva, der også er Tosca-debutant. Så skulle hele konceptet for forestillingen ændres i retning af to unge passionerede elskende snarere end de vokse elskende, som operaen egentlig handler om.

»Jeg har aldrig oplevet noget lignende i hele min karriere«, siger David McVicar, instruktøren der jo dog har knap 30 år bag sig, til New York Times. »Det er ligesom 'Groundhog Day'. Lige som du tror, du endelig er kommet et lille stykke videre, er der en ny, der forsvinder, og en ny skal tage over. Det er ekstremt stressende«.

Hov, og jo, waliseren Bryn Terfel, der skulle have sunget forestillingens ærkeskurk? Han forlod Metropolitan tidligere på måneden på grund af »stemmetræthed«.