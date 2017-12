Vejrpoetet Line Knutzon: Ordstrømme af sludder rammer landet i morgen, og næste søndag vil være præget af skuffelse

Mandag

En kaskade af gammelt sludder og vrøvl fra 2017 vælter ind over landet fra nordøst. Man vil hele dagen desperat søge efter en dybere mening, men der er ingen, og man går forfærdet og rystet i seng.

Tirsdag

På landsplan en stille dag, men et lokalt kancellisprog rammer sent på eftermiddagen Nordjylland og vælter et lærketræ og knap 20 psykisk sårbare personer omkuld.

Syvdøgnsprognosen Vejrudsigten er blevet til ordstrømme på tv. Nu har poeterne taget over. Hver uge skriver et panel af digtere på skift et alternativt bud på en syvdøgnsprognose. Panelet består af: Line Knutzon , dramatiker og forfatter, født 1965, gennembrud med 'Først bli'r man jo født' (1994). 'Snart kommer tiden' (1998) resulterede i en Reumert. Har skrevet børnebøger og 'Frit flet' med Naja Marie Aidt og Mette Moestrup.

, dramatiker og forfatter, født 1965, gennembrud med 'Først bli'r man jo født' (1994). 'Snart kommer tiden' (1998) resulterede i en Reumert. Har skrevet børnebøger og 'Frit flet' med Naja Marie Aidt og Mette Moestrup. Morten Søndergaard , forfatter. født 1964, uddannet fra Forfatterskolen, debut i 1992 med digtsamlingen 'Sahara i mine hænder', tidligere redaktør på det litterære tidsskrift Hvedekorn, medgrundlægger af den eksperimenterende digtersammenslutning Øverste Kirurgiske. Seneste udgivelse: ’Fra i dag – samlede digte 1992-2017’.

, forfatter. født 1964, uddannet fra Forfatterskolen, debut i 1992 med digtsamlingen 'Sahara i mine hænder', tidligere redaktør på det litterære tidsskrift Hvedekorn, medgrundlægger af den eksperimenterende digtersammenslutning Øverste Kirurgiske. Seneste udgivelse: ’Fra i dag – samlede digte 1992-2017’. Nikoline Werdelin ,dramatiker og tegner, født 1960, debuterede med stykket ’Liebhaverne’ i 1997. For ’Mine to søstre’ og ’Boblerne i bækken’ modtog hun i 2001 og 2002 en Reumert som årets dramatiker. Har tidligere tegnet striberne ’Café’ og ’Homo Metropolis’ i Politiken.

,dramatiker og tegner, født 1960, debuterede med stykket ’Liebhaverne’ i 1997. For ’Mine to søstre’ og ’Boblerne i bækken’ modtog hun i 2001 og 2002 en Reumert som årets dramatiker. Har tidligere tegnet striberne ’Café’ og ’Homo Metropolis’ i Politiken. Erling Jepsen, forfatter og dramatiker, født 1956, har skrevet adskillige dramatiske værker til teater, radio og tv. Gennembrudsromanen ’Kunsten at græde i kor’ fra 2002 blev filmatiseret i 2006, og i 2008 fulgte filmatiseringen af romanen ’Frygtelig lykkelig’ fra 2004. Vis mere

Onsdag

Ordene ’og’, ’den’, ’at’ og ’mosehul’ udgår i dagtimerne af sproget. Politiet vil være i højeste beredskab, og befolkningen opfordres til at kommunikere mindst muligt.

Torsdag

Jævn mumlen over hele landet.

Fredag

Danskerne kan denne fredag kun tale i historisk præsens. Man kan godt selv mærke, at man er irriterende at høre på, men man gør det alligevel, blandt andet fordi de andre »jo også gør det«.

Lørdag

Luften er over hele landet fuld af engelske låneord grundet et lavtryk over Atlanten. Det kan skabe lokal ængstelighed, men generelt vil folk være upåvirkede og trygt fortsætte deres gigantiske lørdagsindkøb i neonoplyste slikbutikker.

Søndag

Et pludselig fald i temperaturen gør, at mange i dag vågner og føler, at de har noget meget vigtigt at sige, men de er ude af stand til at komme frem til pointen.

Man slår hele tiden ind på et sidespor og trætter både sig selv og sine omgivelser med detaljerede omveje, sproglige rundkørsler og pludselige anekdoter, der intet har med sagen at gøre.

Når det hen på aftenen endelig lykkes at nå frem til pointen, vil skuffelsen være enorm.

»Var det bare det?«, vil folk sige og smække med døren.