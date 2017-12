Manden, der afslørede Harvey Weinsteins sex- og magtmisbrug Den amerikanske freelancejournalist Ronan Farrow arbejdede længe på at afsløre filmmogulen. Det er langtfra første gang, at Mia Farrow og Woody Allens søn beskæftiger sig med sager, som kun få tør grave i. En af dem drejer sig om hans far.

Egentlig skulle Ronan Farrows historie om filmmogulen Harvey Weinsteins mangeårige magt- og sexmisbrug have været bragt som undersøgende tv-journalistik på kanalen NBC, som han havde lavet så mange andre ting for før.

Siden juni 2015 havde Farrow haft sit eget program på NBC. Titlen var ’Undercover With Ronan Farrow’, og i indholdet stræbte han efter at afdække ofte oversete temaer ved hjælp af mange kilder.

Til historien om Harvey Weinstein havde han i mere end et år indsamlet en lang række vidnesbyrd fra kvinder, der var blevet voldtaget eller på anden måde krænket af Weinstein.

Nogle kilder ønskede at være anonyme. Andre ville stå frem. Tv-stationen NBC ville eller turde imidlertid ikke bringe Ronan Farrows afsløring af en af filmbranchens mest magtfulde mænd.

Derfor gik Ronan Farrow til magasinet The New Yorker med sin historie, hvori 13 kvindelige kilder fortalte om, hvordan Harvey Weinstein havde udnyttet sin position i filmbranchen til at krænke dem.

10. oktober 2017 bragte The New Yorker artiklen af Ronan Farrow med overskriften ’From Aggressive Overtures to Sexual Assault: Harvey Weinstein’s Accusers Tell Their Stories’.

Fem dage før havde avisen The New York Times bragt en artikel om, at Harvey Weinstein i årevis havde betalt krænkede kvinder for at tie.

Weinstein var blevet fyret, da Ronan Farrows artikel blev trykt, men Farrows artikel var medvirkende til, at endnu flere kvinder stod frem.

Og det gjorde de, selv om Farrow i en senere artikel fra 6. november 2017 i The New Yorker under overskriften ’Harvey Weinstein’s Army of Spies’ kunne afsløre og dokumentere, hvordan Weinstein og hans folk havde hyret blandt andre privatdetektiver med en fortid i den israelske efterretningstjeneste til at forhindre kvindelige skuespillere og andre filmfolk i at fortælle om, hvad de havde været udsat for, og i sidste ende forhindre Ronan Farrow og andre i at skrive om det.

Forgæves. 15. oktober 2017 opfordrede skuespilleren Alyssa Milano i et tweet andre til at markere krænkelser med #MeToo, og 6. december var blandt andre skuespilleren Kevin Spacey og komikeren Louis C. K. afsløret af mænd og kvinder som krænkere, da Time Magazine udnævnte #MeToo som årets person.

Ronan Farrow Journalist og jurist, født 19. december 1987 i New York. Søn af skuespiller Mia Farrow og instruktør Woody Allen. Talsmand for Unicef Youth 2001-09. Uddannet fra Yale Law School i 2009. Rådgiver inden for humanitært arbejde i Pakistan og Afghanistan for Obamas regering 2009-11. Rådgiver inden for ungdoms- problematikker globalt for Hillary Clinton i 2011. Siden journalist for bl.a. The Guardian, The Wall Street Journal, The New Yorker og tv-stationen NBC.

Et årelangt forhindringsløb

Valget af #MeToo som årets person er et vigtigt signal om noget, Ronan Farrow igen og igen har sagt, når han har været i amerikanske medier for at tale om sit forhindringsløb af et årelangt arbejde med at få historien om Weinstein frem: De vigtigste i den historie er de krænkede kvinder, som har modet til at stå frem.

Imidlertid gør det ikke budbringerne uvæsentlige. NBC ville ikke bringe Farrows historie.

Han kunne være blevet på kanalen for at beholde sit job, men han valgte at gå til et andet medie med sin historie og blev dermed en del af fortællingen om et 2017, hvor flere kvinder og også mænd begyndte at sætte ord på magt- og sexmisbrug.

Ronan Farrow har før været involveret i en meget mere personlig sag om seksuel krænkelse.

Den sag kom ikke for retten og er meget kort fortalt endt i påstand mod påstand i et familiedrama, hele verden med jævne mellemrum har fået indsigt i.

Jeg voksede op i en familie, hvor man aldrig var centrum for opmærksomheden Ronan Farrow

Storesøster blev bonusmor

Da Ronan Farrow blev født i 1987, var hans mor, Mia Farrow, i et mangeårigt forhold med instruktøren Woody Allen.