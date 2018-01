Sort tøj på den røde løber om fem dage: 300 hollywoodkvinder bekæmper seksuelle overgreb med ny kampagne Hundredvis af kvinder fra Hollywood sparker det nye år i gang med ny kampagne mod seksuelle overgreb, som skal udvise solidaritet med mindre privilegerede kvinder.

»Kære søstre,

Tiden er løbet fra seksuelle overgreb, krænkelse og manglende ligestilling på arbejdspladsen. Det er tid til at gøre noget ved det«.

Det er budskabet i en ny kampagne mod seksuelle overgreb, som 300 kvindelige skuespillere, agenter, manuskriptforfattere og instruktører fra Hollywood står bag - heriblandt Emma Stone, Jennifer Aniston og Natalie Portman.

Kampagnen blev skudt i gang på årets første dag med et åbent brev indsat som en helsides annonce i The New York Times under overskriften Time's Up. Kampagnen indebærer blandt andet en 80 millioner kroner stor pulje til advokatbistand til mindre privilegerede kvinder.

»Kvindernes evige kamp for at bryde igennem, at stige i graderne og for helt simpelt at blive hørt og anerkendt i mandsdominerede arbejdspladser må slutte nu; tiden er løbet fra det uigennemtrængelige monopol«, lyder det.

Selv om bevægelsen kommer fra kvinder i en branche, der har oplevet flere afsløringer om seksuelle overgreb, krænkelser og voldtægter i de seneste måneder, så handler det ikke kun om at sætte en stopper for systematisk overgreb i Hollywood. Kvinderne opfordrer til, at der udvises solidaritet med arbejderklassen.

Time's up on silence. Time's up on waiting. Time's up on tolerating discrimination, harassment and abuse. #TimesUp Sign the solidarity letter & donate to the @TIMESUPNW Legal Defense Fund: https://t.co/eTwKtOboIl pic.twitter.com/q8aok1HTGg — shonda rhimes (@shondarhimes) January 1, 2018

»Hvis ikke denne gruppe af kvinder kan gå forrest og vise vejen for andre kvinder, der ikke har ligeså meget magt og mange privilegier, hvem kan så«, spørger én af kvinderne bag kampagnen, tv-produceren Shonda Rhimes, der blandt andet står bag serien 'Greys hvide verden' til The New York Times.

Sort tøj på rød løber

Fundamentet for Time's Up blev lagt i oktober, da kvindelige talentspejdere begyndte at mødes umiddelbart efter The New York Times afsløringer af Harvey Weinsteins talrige forlig med kvinder, som havde anklaget ham for seksuelle overgreb.

Gruppen blev større, da grundlæggerne af bevægelsen i november modtog et åbent brev fra 700.000 kvindelige landarbejdere for at udvise solidaritet med de kvindelige skuespillere. Nu bliver den opbakning så gengældt.

Kvinderne bag Time's Up har helt konkrete målsætninger med deres kampagne: En pulje til advokatbistand til kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb, lovgivning, der gør det muligt at straffe virksomheder, der tolererer seksuelle krænkelser og kønslig ligestilling på arbejdspladsen.

Derudover opfordrer initiativtagerne bag, at alle kvinder bærer sort på den røde løber til den 75. uddeling af Golden Glode Awards den 7. januar.

»Dette er en tid til solidaritet og ikke en tid til mode«, siger skuespilleren Eva Longoria, kendt fra Desperate Housewives, til The Guardian.

»I flere år har vi solgt disse prisuddelinger, som kvinder med vores kjoler og farver og smukke ansigter og glamour. Denne gang kan industrien ikke forvente, at vi kommer gående og snurrer rundt. Det er ikke, hvad dette øjeblik handler om«, tilføjer Eva Longoria.

Det åbne brev kan læses her.