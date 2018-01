Vestager blæser til yderligere kamp mod tech-giganter

Efter et år, hvor EU’s konkurrencekommissær Margrethe Vestager sendte kæmpebøder efter tech-giganterne, siger hun nu til Politiken, at det kan blive nødvendigt at gribe mere grundlæggende ind over for dem.

»Både på mit eget arbejdsområde og på helt fundamentale spørgsmål om, hvad vi vil acceptere i vores samfund og hvordan vi udøver vores demokrati, så var 2017 en gigantisk opvågning i forhold til tech-giganterne«, siger Margrethe Vestager.

I USA har de fem store teknologigiganter Apple, Alphabet (Google), Microsoft, Amazon og Facebook, der er de fem mest værdifulde selskaber i verden, fået tilnavnet ’de frygtelige fem’. Deres kolossale viden om os, vores vaner, vores tanker og vores adfærd kan misbruges – og bliver det, lyder anklagen fra tidligere støtter.

Adgangen til data kan bruges til at lukke markedet af for andre Margrethe Vestager, EU’s konkurrencekommissær

Margrethe Vestager åbner nu for at tage ganske dramatiske skridt over for en virksomhed som Google, så den enorme viden om brugerne kan blive underlagt offentlig regulering på linje med vandværker og jernbaner for at sikre fair priser og lige vilkår.

»Enhver kan se, at det ikke giver nogen mening at lægge et elnet ved siden af det eksisterende for at få konkurrence. Det springende punkt er: Hvornår kommer vi dertil, hvor alle Googles data er blevet så essentielle for at kunne konkurrere, at vi skal regulere adgangen til dem? Lovgivningen gør det muligt, men vi er der ikke endnu. Det er alligevel et meget, meget stort skridt at tage i forhold til en privat virksomhed«, siger hun.

Hvad skal der til?

»Jeg ved det ikke. Det er et spor, vi konsekvent forfølger i konkrete sager. Da vi for eksempel skulle godkende Microsofts overtagelse af LinkedIn, spurgte vi deres kunder og konkurrenter, hvilken betydning det ville få for dem, at Microsoft ville få adgang til data om folks professionelle netværk. I den sag var deres svar ikke nok til at forbyde overtagelsen«, siger Margrethe Vestager.

»Data kan spille flere roller. Tech-industrien har stillet innovative tjenester til rådighed, som har forandret mange menneskers muligheder for at holde kontakt med hinanden og givet dem helt nye oplevelser. Men adgangen til data kan også bruges til at lukke markedet af for andre«, forklarer hun.

Ifølge professor og forsker i internettet Niels Ole Finnemann fra Københavns Universitet er tidspunktet allerede kommet, hvor samfundet må gribe ind, fordi de store tech-giganter sidder på store mængder viden, der bør gøres tilgængelige for alle.

»I dag er vi afhængige af big data, og den formentlig største del er under privat kontrol. Det svarer til, at bøgerne på et bibliotek er bag lås og slå, og bibliotekerne bestemmer, hvem der må låne hvad og hvornår«, siger Niels Ole Finnemann.

»Den ophobning af information og viden om verdens tilstand, der ligger i de private virksomheder, er ikke forenelig med en demokratisk tilstand. Så enten må man opgive demokratiet, eller også må man gribe ind og genetablere den frie tilgang til viden«, siger han.

DI: Konkurrencen er god nok

I Dansk Industri, der har de store internationale tech-giganter blandt sine medlemmer, mener fagleder i den digitale afdeling, Christian Hannibal, at frygten for deres dominans er overdrevet, fordi de store tech-virksomheder konkurrerer indbyrdes.

»Jeg kan ikke genkende billedet af, at der skulle være nogen, der sidder på et datamonopol. Der er mange spillere – og flere meget store spillere – der konkurrerer om at indsamle og bruge data. Kommissærens bekymring virker lidt teoretisk, endnu i hvert fald«, siger han.