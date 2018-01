Katrine Marie Guldager: »Hvorfor kan man få det så skidt med sig selv over en lille smule overspisning?«

FOR ABONNENTER

Hvor er du blevet dejlig tyk, sagde min afrikanske veninde, da vi genså hinanden efter et par år. Jeg kom til at grine, for sådan noget siger man jo ikke på vores breddegrader. Men i Afrika, hvor sultedøden i mange tilfælde ikke er længere end et par landsbyer væk, er det naturligvis et godt tegn. Jo federe man er, jo mere har man at tære på.

Jeg kom til at tænke på replikken, da jeg her efter jul og nytår kom til at kigge mig selv i spejlet og indså, at det nu igen var tid til den årlige slankekur (der jo for Guds skyld ikke må være en slankekur, men en livsstilsændring). For ligesom mange andre danskere er min vægt jævnligt en kilde til bekymring. Ikke at jeg er regulært overvægtig, jeg vejer bare de der 3-5 kilo for meget.

Det er vi rigtig mange, der gør. Især kvinder. Undersøgelser har vist, at mange kvinder føler, at de vejer 5 kilo for meget. Uanset hvad de vejer. Vi går gennem livet med en følelse af, at vi aldrig rigtig får løst dette problem, hvilket er irriterende. Når vi nu er i stand til at løse mange andre af vores problemer.

Og vi bruger meget tid på det. På at forbande os selv, når vi spiser for meget, på at følge udviklingen på badevægten og blive i ondt lune, hvis vægten er høj og bukserne strammer. Badesæsonen! Don’t get me started.