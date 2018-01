»England forventer, at hver mand vil gøre sin pligt«: Lord Nelsons flag fra slaget ved Trafalgar er sat til salg Det kvadratmeter store stykke af flaget er hele 212 år gammelt og ventes at indbringe mellem 670.000 og 840.000 kroner.

Klenodier fra en af Englands helt store nationalhelte, admiral Horatio Nelson, bedre kendt som lord Nelson, bliver i dag solgt på en auktion hos Sotheby’s i London.

Juvelen i samlingen er en stor del af det Union Jack, der flagede på hans skib ’HMS Victory’ ved slaget om Trafalgar sydvest for Spanien.

Her tvang Lord Nelson den fransk-spanske flåde under Napoleon til kamp 21. oktober 1805 . Og det var her, han gav den berømte kampordre: »England forventer, at hver mand vil gøre sin pligt«.

Og det gjorde de. Englænderne sejrede, selv om de havde færre skibe end den fransk-spanske flåde. Det lykkedes dem at erobre eller sænke 20 af flådens 33 fransk-spanske skibe. Heriblandt det spanske flagskib, ’Santissima Trinidad’, der var det eneste firedæks skib, som nogensinde var blevet bygget og havde en besætning på 1.000 mand og 116 kanoner.

Briterne derimod mistede ikke et eneste skib. Men de mistede deres admiral. Lord Nelson, der i tidligere slag både havde mistet det ene øje og den ene arm og blev skudt og dødeligt såret under kampene om Trafalgar. Han døde, kort efter at sejren blev erklæret. Men da var han allerede en britisk legende med en række spektakulære sejre på cv’et.

Blandt andet da han som næstkommanderende og viceadmiral stod i spidsen for den britiske flåde under Slaget på Reden i 1801. Her gik han, stik imod den øverstkommanderende sir Hyde Parkers ordre om at trække sig tilbage, til angreb på den danske flåde og tilintetgjorde en stor del af den.

Lord Nelson fik en statsmandsbegravelse, da han efter sin død blev bragt tilbage til England. Og ifølge AP er der beretninger om, at sømænd under begravelsen flåede dele af hans flag af for at have et minde om deres store admiral.

Den del af lord Nelsons Union Jack, der nu bliver sat til salg, måler en gange en meter. Det 212 år gamle stykke af flaget ventes at indbringer mellem 670.000 og 840.000 kroner.

På auktionen er også hans kærlighedsbreve til elskerinden, lady Hamilton til salg. En affære, der rystede England.